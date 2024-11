Eva Geers (LB) is nieuw in de gemeenteraad van De Haan: “Jeugdverenigingen verdienen een extra duwtje”

Eva Geers (22) raakte met 521 stemmen verkozen voor Lijst Burgemeester. Ze studeert momenteel aan Hogeschool Gent voor een bachelor in vastgoed en voltooide eerder al een bacheloropleiding in de journalistiek aan de AP Hogeschool in Antwerpen. Eva was 17 jaar actief bij Scouts De Haan en was ook even hoofdanimator van de speelpleinwerking. “Ik geloofde er heel hard in dat LB op 13 oktober beloond zou worden voor zes jaar goed bestuur, maar was wel verrast door mijn persoonlijk verkiezingsresultaat. Ik ben als jonge nieuwkomer blij om samen met Thomas (Dobbels, red.) de jeugd te vertegenwoordigen. We willen inzetten op nieuwe huisvesting voor onze verenigingen. Zij verdienen een extra duwtje.”