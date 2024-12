Ethisch charter STIP+ en Vlaams Belang geschreven met AI: “Moderne technologie, maar de inhoud komt uit onze pen”

Het veelbesproken charter tussen STIP+ en Vlaams Belang dat ervoor zorgt dat er weggebleven wordt van de nationale thema’s waar Vlaams Belang voor staat, zou geschreven zijn met AI. “Wat dan nog? Vroeger startte je met Google, nu is dat AI”, zegt STIP-voorzitter Dominique Stove. “De inhoud komt uit onze spreekwoordelijke pen. Maar het is gewoon een moderne manier van werken.”

Om het met een boutade te zeggen. De beginsels van AI moet je Dominique Stove niet leren, hij doceert zelf als lector IT aan VIVES en AI Programmering aan HOGENT. Toen STIP+ en Vlaams Belang in gesprek raakten over een mogelijke coalitie en die er ook (een eerste keer) daadwerkelijk zou komen, werd een charter opgesteld (lees het volledige charter hier). “Wij kennen de mensen van Vlaams Belang Izegem. De thema’s die nationaal spelen, hebben niets te zien met Izegem. Maar om dat allemaal nog eens te bevestigen, hebben we dat op papier gezet in een charter. Maar hoe schrijf je een charter? Vroeger ging je dat eens door Google jagen, en dan kreeg je voorbeelden. Nu is dat met AI het geval. Maar ik wil nog eens benadrukken dat de complete inhoud van ons komt en dus ook door beide partijen is ondertekend.”

Het cordon sneuvelde in Izegem na een maand wikken en wegen dan toch. De installatievergadering van de gemeenteraad in Izegem, met dus STIP+ en Vlaams Belang in de meerderheid, vond maandagavond 2 december plaats. Voor Vlaams Belang zijn Sam Weyts en Filip Buyse nu schepen. De eerste twee VB-schepenen in onze provincie.