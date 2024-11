Emma Bernolet (Groen) is nieuw gezicht in de gemeenteraad: Bernard Marchau staat zitje af

Op maandag 2 december wordt in Kuurne de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Aanvankelijk zou Bernard Marchau daarin zetelen voor Groen, maar deze week maakte hij bekend vrijwillig afstand te doen van zijn zitje. Hij stelt zijn plaats ter beschikking aan nieuwkomer Emma Bernolet (28). Met deze keuze wil Bernard nieuw bloed binnen de partij een kans geven.

Groen krijgt zo een frisse wind in de Kuurnse gemeenteraad met Emma Bernolet (28). Emma is in het dagelijkse leven duurzaamheidscoördinator bij een KMO in Roeselare. Met de beslissing van Bernard maakt ze zo meteen haar politieke debuut in de Kuurnse gemeenteraad. “Ik ben Bernard heel dankbaar voor het vertrouwen dat hij in mij stelt”, vertelt Emma. “Als geboren en getogen Kuurnenaar kijk ik met een open blik en een gezonde portie nieuwsgierigheid uit naar mijn rol in de gemeenteraad. Uiteraard blijf ik, net als Bernard, nu vanuit de oppositie onze progressieve agenda verdedigen.”

Talent en energie

Bernard Marchau, die zes jaar geleden toetrad tot de gemeenteraad en inmiddels zestig zittingen op zijn naam heeft staan, benadrukt dat zijn beslissing weloverwogen is. “Groen staat voor vernieuwing, en het is belangrijk dat we dat ook binnen onze partij laten zien”, legt hij uit. “Emma ken ik al langer via het verenigingsleven. Ze heeft enorm veel talent en energie, dus ik weet zeker dat ze het goed zal doen.”

De eerste kennismaking tussen Bernard en Emma ontstond onder andere via Vzw Can’Art, een organisatie waar ze allebei actief in zijn. Het was Bernard die Emma vroeg of ze de lijst van Groen wilde vervoegen voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Met het overdragen van zijn mandaat wil Bernard ook meer tijd vrijmaken voor andere activiteiten. “Ik kijk ernaar uit om opnieuw dingen te organiseren, iets waar ik door mijn drukke agenda minder aan toe kwam. Bovendien staat er binnen Groen Kuurne binnenkort een voorzitterswissel op de planning”, weet Bernard, die eveneens voorzitter is van Groen West-Vlaanderen.

Els Verhagen

In de nieuwe legislatuur zal Groen bovendien ook vertegenwoordigd worden door Els Verhagen, die lid wordt van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. (BRU)