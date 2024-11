Ellen Degrande (CD&V) is nieuw in de gemeenteraad van Torhout: “Ik wil de kloof tussen politiek en jeugd dichten”

Ellen Degrande (26) werd verkozen met 559 stemmen. Ze woont bij haar ouders in de Aartrijkestraat en werkt als tijdelijke Bpost-medewerker. Ze geniet vooral bekendheid als dj Ellyts. Ze is finalist geweest van de MNM-radiowedstrijd Start to dj in 2019. Ook was ze jarenlang actief bij Chiromeisjes Don Bosco.

“In de gemeenteraad hadden tot nu toe vooral mensen zitting van 40 jaar of meer. Zo ontstaat er een kloof met de jeugd. Als 26-jarige wil ik die kloof dichten. Ik sta in nauw contact met de Torhoutse jongeren en ben bijgevolg op de hoogte van hun noden en wensen. Die input zal ik meenemen naar de gemeenteraad. Ik laat de politiek op me afkomen, al heb ik nog geen ervaring. Ik heb er sowieso heel veel zin in.”