Discussie over locatie bushalte Brugstraat in Boezinge

De nieuwe locatie van de bushalte in de Brugstraat in Boezinge hindert volgens Jan Laurens (CD&V) de plaatselijke handelaar. Hij pleit voor het behoud van de vroegere locatie, maar volgens schepen Ives Goudeseune (Vooruit) ligt dat te ver van de dorpskern.

Vorig jaar al had Jan Laurens al grote vragen bij de keuze om de nieuwe bushalte te voorzien op de hoek van de Brugstraat en de Diksmuidseweg. “Dat is het hart van het dorp wat winkelgebied betreft”, zei Jan Laurens op de gemeenteraad. “Juist daar waar de mensen graag parkeren is dit niet meer toegestaan. Dit werd nog versterkt toen de Lijn de klanten en de leverancier van de plaatselijke Spar wegstuurden bij een controle van de halte. Een jaar terug werd het plaatsen afgedaan als een proefproject. We hopen dan ook dat het bestuur en de Lijn tot besef zijn gekomen dat dit een zeer slechte plaats is.”

Weinige handelszaken

“Gezien de halte binnenkort niet meer bereikbaar zal zijn door de dorpskernvernieuwing is dit het moment om de halte te verplaatsen naar de vroegere zone. Laat ons zorgen dat de weinige handelszaken niet verdwijnen door frustraties die vermeden konden worden”, sneerde Jan Laurens nog.

Masterplan Toegankelijke haltes

“De bushalte werd, inderdaad als proefopstelling, geplaatst op deze locatie omdat deze dichter bij de dorpskern ligt ten opzichte van het uiteinde van de straat”, antwoordde schepen Ives Goudeseune (Vooruit). “Het aantal bushaltes in de dorpskern werd immers gereduceerd in navolging van het vernieuwde openbaar vervoersplan. De stad heeft ook het masterplan toegankelijke haltes ondertekend. Hierbij is het de bedoeling om, met ondersteuning van Inter, tegen 2023 50% van de haltes van het kernnet en aanvullend net toegankelijk te maken tegen 2030. De betrokken bushalte betreft één van de haltes die op de lijst staat om te onderzoeken naar toegankelijkheid toe.”

Vorige locatie geen optie

De vorige locatie is volgens de schepen geen optie meer. “Door de aanwezige garages en de nabijheid van het kruispunt zal het zeer moeilijk worden om op die locatie een verhoogd perron te voorzien zoals in het ondertekende masterplan Toegankelijke Haltes voorzien is. Er wordt bijgevolg met de Lijn en Inter onderzocht waar de halte optimaler kan worden voorzien”, besloot Ives Goudeseune. (TOGH)