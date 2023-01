Dirk Desmet is na tien jaar opnieuw schepen in Zwevegem: “Inzetten op betrokkenheid”

Na tien jaar mag Dirk Desmet (CD&V) zich opnieuw schepen noemen. Dit was reeds afgesproken bij de aanstelling van de nieuwe ploeg. Hij krijgt wel andere bevoegdheden dan voorzien was. In de laatste twee jaar van deze legislatuur wil hij vooral inzetten op de betrokkenheid van de mede-inwoners.

Dirk Desmet (59) zegt blij te zijn dat hij nu opnieuw de schepensjerp mag omgorden. “Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik erg blij ben opnieuw mee aan het stuur te zitten van deze bestuursploeg. Ik zal mij dan ook opnieuw ten volle inzetten voor het welzijn van alle inwoners van onze gemeente. De voorbije vier jaar heb ik als voorzitter van de gemeenteraad, en voorzitter van de plaatselijke CD&V-afdeling, de Zwevegemse ploeg van heel nabij gevolgd.”

Volledig klaar

Het was de bedoeling dat schepen Marc Claeys (Samen!) met pensioen zou gaan en opgevolgd zou worden door Dirk, maar door het ontslag van Marc Desloovere (Samen!) veranderden de plannen. “De voorbije twee jaar liep ik stage in het Bijzonder Comité Sociale Dienst en volgde ik reeds een aantal vergaderingen mee met Marc Claeys. Ik voelde mij dus volledig klaar om de voorziene opvolging te realiseren. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, zoals men vroeger zei, maar die van de politiek evenzeer… dat is nog maar eens bewezen”, zegt Dirk.

Nu krijgt Dirk Desmet onder andere mobiliteit en openbare werken. “Wie mij kent weet dat ik erg actief ben in meerdere sociale projecten en het 300 procent zag zitten om daarin aan de slag te gaan. Anderzijds had ik in een vorige legislatuur ook mobiliteit als bevoegdheid en dat beviel me ook wel goed. Ik heb toch even getwijfeld en bedenktijd gevraagd, maar na alles op een rijtje gezet te hebben, bleek dit de meest logische oplossing. Zo kan Marc Claeys actief blijven in de bevoegdheden die hij reeds had.”

Er resten nog twee jaar van deze legislatuur. Is het dan nog mogelijk om eigen accenten te leggen? “De huidige bestuursploeg heeft reeds goede zaken gerealiseerd en een aantal belangrijke dossiers zijn in uitvoering of klaar om opgestart te worden. Ik wil vooral inzetten op betrokkenheid van mijn mede-inwoners.”

Goed informeren

“Bij de studiefase van nieuwe werven voor openbare werken wil ik meer aandacht besteden aan het informeren van de betrokken buurt en, indien mogelijk, via co-creatie samen oplossingen uit te werken. Inzake mobiliteit vind ik het belangrijk de hele buurt te informeren en ‘mee te krijgen’ alvorens iets te realiseren, al dan niet in een testopstelling. Op die aspecten wil ik inzetten de volgende twee jaar.”

Dirk is de zoon van Etienne Desmet en Marie-Louise Verlinden. Professioneel is hij al 32 jaar aan de slag bij Hemmis, een softwarebedrijf uit de Lisamgroep, dat reeds een aantal jaar in het voormalig gemeentehuis in de Otegemstraat gevestigd is. Hij is gehuwd met Trui Meerschaert en vader van Evelyn (26) en Michaël (23). Sedert 2000 is hij actief in de Zwevegemse politiek, reeds zes jaar als gemeenteraadslid en vier jaar als schepen.

“Ik hou van spontane babbels met de inwoners”

“Ik hou van spontane babbels met de inwoners. Voor mij is iedereen gelijk, ongeacht rang of stand, politieke of religieuze voorkeur, geaardheid of huidskleur. Alle problemen die mij gemeld worden, probeer ik naar de juiste diensten door te sturen en blijf ik ook opvolgen”, vertelt Dirk.

Uit de invulling van zijn vrije tijd blijkt dat Dirk Desmet sociaal is ingesteld. “Ik hou eraan om, samen met Trui, ieder weekend mijn ouders en schoonmoeder te bezoeken. Tevens haal ik veel voldoening uit het opstarten en actief ondersteunen van initiatieven die personen extra kansen bieden. Ik denk daarbij aan de Fietsbieb, waar mensen tegen 20 euro per jaar een fiets kunnen huren, de vzw WEG-WIJS waar onder andere Nederlandse les gegeven wordt aan Oekraïense en andere vluchtelingen en de vzw Allez Eddy waar kansarme jongeren de kans krijgen om zich klaar te stomen als ‘coureur’.”

Ontspanning

Als persoonlijke ontspanning noemt hij de dartsclub ‘De Doornsmitters’ en de kaartclub waar hij lid van geworden is. “Als er daarnaast nog tijd over is, houden we van een terrasbezoekje of een etentje in een bistro of gezellig restaurant”, besluit hij lachend.

(GV)