Davy Depla (De Brug) is nieuw in de gemeenteraad van Ingelmunster: “Handel, veiligheid en mobiliteit”

Vijf jaar geleden verliet Davy (49) Oudenaarde en vestigde hij zich, samen met Lynn Castelein, op het De Montblancplein. Hij werkt als projectmanager bij Actemium. Vanuit zijn job heeft hij heel wat voeling en ervaring op vlak van economisch investeren met oog voor omgeving, veiligheid en duurzaamheid. “Ik was méér dan 20 jaar actief bij Open VLD in Deerlijk en Oudenaarde. Op vraag van Katrien Vandecasteele stond ik op de lijst van Open VLD. Mijn behaalde resultaat ligt volledig in de lijn van de verwachtingen. Ik krijg de kans om in de plaats van Katrien te zetelen in de gemeenteraad. Ik zal mij de komende zes jaar volledig inzetten voor een Ingelmunster dat leeft en een evenwicht kent tussen lokale handel, veiligheid, mobiliteit en natuur.”