Celine Baeckelandt (Eendracht) is nieuw in de gemeenteraad van Dentergem: “Mijn schouders zetten onder mooie projecten”

Celine Baeckelandt (48) is getrouwd met Daniëlle Benoit. In het dagelijks leven is de beenhouwersdochter adjunt-chef bij beenhouwerij Renmans. Ze maakte tussen 2001 en 2019 deel uit van het OCMW van Dentergem en is één van de drijvende krachten achter Wakken Swingt. Ze woont met haar partner in Markegem. Celine behaalde 495 voorkeurstemmen. “En daar was ik uiteraard heel tevreden mee”, reageert ze. “Het deed deugd om te zien dat na een tussenpauze van zes jaar de kiezer mij niet vergeten was. Met mijn mandaat hoop ik ook nu weer om mijn schouders te kunnen zetten onder mooie projecten voor het welzijn van iedere Dentergemnaar.”