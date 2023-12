CD&V uit kritiek op wissel bij N-VA: “Verhindering om studieredenen niet correct”

Sabine Joye (N-VA) mocht maandag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid in Langemark-Poelkapelle als tijdelijk vervanger van Tristan Bruynsteen (N-VA), die een tijdelijk verhindering aanvroeg omwille van studieredenen. Dat het slechts gaat om een PowerPointcursus van 20 uur gaat, doet bij CD&V echter de wenkbrauwen fronsen. “Het stelt ons triest vast te stellen hoe ernstig het mandaat maar wordt aanzien”, aldus Lieven Vanbelleghem (CD&V).

Omdat de gemeenteraad in Poelkapelle plaatsvond, schreef Sabine Joye (N-VA) geschiedenis door als allereerste de eed als nieuw gemeenteraadslid af te leggen in De Poelkring in plaats van in het gemeentehuis. De CD&V-fractie heette de zevende vrouw – op negentien raadsleden – welkom op de gemeenteraad, maar stelde zich vragen bij de tijdelijke verhindering van Tristan Bruynsteen (N-VA). Dat mag immers enkel onder bepaalde voorwaarden.

PowerPoint

“We lezen dat Tristan verhinderd is omwille van studieredenen”, zei fractieleider Lieven Vanbelleghem (CD&V). “Ten eerste lijkt dat ons al merkwaardig, omdat we her en der mogen lezen dat het om beroepsredenen is. Nog merkwaardiger lijkt ons dan nog de studiekeuze die Tristan heeft gemaakt om tijdelijk afstand te nemen van zijn mandaat. Voor iemand die fier is – en terecht – dat hij cum laude afstudeert aan de Vlerick Business School verwachten we dat het een stevige postgraduaatsopleiding zou zijn. Maar nee, het wordt een volledige cursus PowerPoint van 20 uur, op eigen tempo te volgen via afstandsonderwijs. Een opleiding van maar liefst 30 euro, de kortste en goedkoopste opleiding die je bij CVO-Miras kan volgen.”

“Je voelt het al”, vervolgde de oud-burgemeester. “We hebben toch onze vragen bij het sérieux van deze tijdelijke verhindering ‘om studieredenen’. Het stelt ons triest vast te stellen hoe ernstig het mandaat maar wordt aanzien. We wensen Tristan veel succes in zijn carrière, maar een verhindering moet eerlijk en correct zijn. Dat missen we hier. Hopelijk kiezen niet te veel mensen meer voor een typecursus of zo. Je zou misschien nog vervangers tekort komen.”

“Wij kunnen daar enkel akte van nemen”, reageerde burgemeester Dominique Cool (N-VA) kort. “Iedereen weet dat Tristan omwille van zijn beroepsbezigheden een aantal gemeenteraden niet aanwezig geweest is. Daarom heeft hij besloten een tijdelijke verhindering te vragen, waarvan wij akte nemen.” (TOGH)