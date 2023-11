Tristan Bruynsteen verdwijnt tijdelijk uit gemeenteraad in Langemark-Poelkapelle

Nu hij werkt in Brussel heeft Tristan Bruynsteen (23) het moeilijk om zijn mandaat in de gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle te blijven volhouden. De Langemarkenaar zet tijdelijk een stapje opzij. Sabine Joye (N-VA) zal in die periode zijn zitje in de gemeenteraad warm houden.

Tristan Bruynsteen was amper 18 jaar toen hij in 2018 met 422 stemmen van op de tiende plaats op de N-VA-lijst net naast een gemeenteraadszetel greep, maar door het overlijden van Johan Vannoote verhuisde hij in februari 2020 alsnog van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst naar de gemeenteraad. De afgelopen maanden moest hij echter geregeld de gemeenteraad volgen via livestream of zich verontschuldigen. Door de krappe meerderheid van de coalitie raakten daardoor op de laatste twee gemeenteraden enkele agendapunten niet goedgekeurd.

Opportuniteit

Dus besliste Tristan Bruynsteen om toch een stap opzij te zetten. “Als 18-jarige zette ik mijn eerste stappen in de politiek en zetelde gedurende vier jaar met trots in de gemeenteraad”, zegt hij in een Facebookpost waarin hij zijn vertrek aankondigt. “Na mijn studie aan de Vlerick Business School kreeg ik een unieke kans in de zakenbankierswereld in Brussel, wat een buitengewone opportuniteit is voor mijn professionele carrière. Op dit moment valt het uitdagende werk in Brussel en een bijkomende opleiding moeilijk te combineren met mijn zitje in de gemeenteraad.”

Bruynsteen benadrukt dat het een tijdelijk ontslag is. “Waarschijnlijk tot juni”, zegt hij. “Ik beloof met overtuiging terug te keren, sterker dan ooit tevoren. Mijn huidige focus ligt op mijn professionele carrière, zonder mijn politieke toewijding uit het oog te verliezen. Of ik ook deelneem aan de verkiezingen in 2024? Dat laat ik nog in het midden.”

Zijn opvolger in de gemeenteraad wordt landbouwster Sabine Joye (40). Zij is getrouwd met Joeri Demonie, die voorzitter is van N-VA Langemark-Poelkapelle, en mama van Laurien, Jarno en Xavi. Het gezin woont in de Hazeweidestraat in Sint-Juliaan.