CD&V noemt nieuwe geschilderde fietsoversteek Rijselstraat onveilig: “Zonder bijkomende maatregelen voorspellen we hier ongelukken”

De kruising van het Majoorpad en Dehempad met de Rijselstraat kreeg een nieuw likje verf, maar volgens Miguel Gheysens (CD&V) is dit deel van de fietsring onveilig. Burgemeester Talpe zegt dat de stad de nieuwe situatie monitort.

“Voor automobilisten is de aanduiding van zone 30 onvoldoende zichtbaar”, aldus Miguel Gheysens. “Veel bestuurders, komende van het rondpunt, draaien in en merken het bord dat net achter de boomkruin geplaatst is niet op. De kruising met het fietspad langs de Rijselstraat is ook erg onduidelijk. Hier zijn geen rode kleur en haaientanden aangebracht. Zonder bijkomende maatregelen voorspellen we hier ongelukken.”

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) zegt dat de stad de nieuwe situatie van dichtbij opvolgt. “In feite trekken we de situatie nu gelijk voor voetgangers en fietsers”, aldus de burgemeester. “Er zijn opvallende borden gezet met ‘gewijzigde verkeerssituatie’ en we hebben er via de stadskanalen ook over gecommuniceerd. Zoals bij alle nieuwe situaties monitoren we dit en zullen we ook bijsturen indien nodig.” (TOGH)