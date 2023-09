CD&V klaagt (opnieuw) netheid Ieper aan: “De rondpunten zijn precies weides”

Voor de derde keer dit jaar spuwde Peter De Groote (CD&V) op de gemeenteraad zijn gal over de netheid van Stad Ieper. “Heel wat toeristen spreken ons aan over de netheid van ons centrum en het onkruid blijft maar groeien”, aldus De Groote. Schepen Ives Goudeseune (Vooruit) wees onder meer naar het weer: “Warm en voldoende regen resulteert in een exponentiele groei van ongewenste vegetatie.”

Op de gemeenteraden van februari en mei had Peter De Groote (CD&V) al eens de ‘verloedering’ van de winkelstraten en de wildgroei van onkruid aangeklaagd, maar het raadslid voelde zich genoodzaakt nog eens op dezelfde nagel te kloppen. “De maatregelen, als die al genomen werden, om de stad er toch iets properder te laten uitzien, zijn in ieder geval voor ons niet voldoende”, aldus De Groote. “De klachten van onze inwoners over hoe de stad er uit ziet blijven aanhouden. Heel wat toeristen spreken ons aan over de netheid van ons centrum. De winkelstraten verloederen terwijl jullie er staan op te kijken. Het onkruid blijft maar groeien. Het visitekaartje van de stad zijn de ronde punten op de invalswegen. Het enige dat die rondpunten nog nodig hebben zijn een omheining met koeien. Het zijn precies weiden.”

GAS-boetes

Als voorbeeld haalde De Groote de rotonde aan de Potyze aan. “Het monumentje is gewoonweg bijna niet meer zichtbaar door het onkruid. Hetzelfde probleem in de wijken en de straten. Het onkruid schiet uit de grond. Bij de ene is het opgekuist, bij de andere staat het een halve meter hoog. Misschien moet iemand van de dienst enkele weken rondgaan en overal brieven bedelen met de melding dat ze een bepaalde tijd krijgen om voor hun deur alles op te kuisen. Gebeurt dit niet, dan moeten er GAS-boetes worden uitgeschreven.”

Sensibiliseren

“We horen heel graag waar de plaatselijke problemen zich voordoen want we kunnen pas optreden als we weten waar er een probleem is”, reageerde schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune (Vooruit). “Diverse flyers informeren de burger over het onkruidvrij houden van de stoep voor de deur. Indien opgemerkt wordt dat aangelanden niet voldoen aan de eisen dan wordt opnieuw geïnformeerd, maar ik heb begrepen dat de vraag naar een GAS-boete uitschrijven groter is dan het sensibiliseren.”

Dat het onkruid op de rondpunten hoog staat, wijdt de schepen onder meer aan de gunstige groeiomstandigheden. “Warm en voldoende regen resulteert in een exponentiele groei van ongewenste vegetatie”, aldus Ives Goudeseune. (TOGH)