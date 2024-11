CD&V in Torhout sterker op de wijken dan in het stadscentrum

Voor het eerst heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur zogenoemde fijnmazige resultaten bekendgemaakt van de lokale verkiezingen van zondag 13 oktober. Die resultaten worden per telbureau weergegeven en zijn dus gedetailleerder dan op gemeentelijk niveau. In Torhout stak CD&V er in elk van de zeven telbureaus met kop en schouders bovenuit, al zijn er verschillen tussen het stadscentrum en de wijken.

“De opzet is om burgers meer inzicht te geven in de stemresultaten binnen hun eigen deelgemeente of wijk”, zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits. “Ze kunnen voor hun specifieke buurt opzoeken hoeveel stemmen de partijen en de kandidaten er hebben gekregen.”

CD&V piekt op Driekoningen en ‘t Rozeveld

Eerst nog even de globale, gemeentelijke score in herinnering brengen. CD&V behaalde 55,6%, N-VA 17,4%, Vooruit 13,1%, Groen 7,2% en Trots Op Torhout 6,6%.

In het stadscentrum was het stempercentage voor de christendemocraten het minst hoog. Ze scoorden er 52,5%. N-VA kreeg 19,5%, Vooruit 13,6%, Trots Op Torhout 7,6% en Groen 6,8%.

Op de wijken Driekoningen en ’t Rozeveld behaalde CD&V liefst 60,7%, het lokale record van de partij. Ook N-VA boekte er met 18% zijn beste resultaat. Vooruit (10,4%), Groen (6,2%) en Trots Op Torhout (4,8 %) zetten er dan weer hun zwakste score neer.

Beste Groen-score in Wijnendale

Op de wijk Don Bosco piekte CD&V met 58,2% eveneens. De andere partijen behaalden 15,8% (N-VA), 12,5% (Vooruit), 8% (Groen) en 5,6% (TOT).

Op de wijken De Goede Herder en Sint-Henricus koos 56,8% voor CD&V en 14,6% voor Vooruit. Hier boekte N-VA zijn zwakste score (14,1%). Groen behaalde 7,4% en TOT 7,2%.

In Wijnendale zette Groen zijn beste resultaat op de tabellen (8,2%). CD&V kreeg er 55,3%, N-VA 15,9%, Vooruit 14,1% en TOT 6,5%.

Kristof Audenaert overal stemmenkampioen

Op het vlak van de voorkeurstemmen vallen er weinig opvallende conclusies te trekken. Zowel in het stadscentrum als op de wijken was burgemeester Kristof Audenaert de absolute stemmenkampioen. In Wijnendale scoorde Mieke Verduyn (CD&V) sterk (met 162 stemmen de vierde beste), maar dat bleek niet voldoende te zijn voor een zitje in de gemeenteraad: ze werd nipt niet verkozen.

Wél verkozen werd Aveve-zaakvoerder Wouter Teerlinck (CD&V), die op zijn wijk ’t Rozeveld (samen met Driekoningen) 177 gekleurde bolletjes achter zijn naam kreeg. Zijn vele huisbezoeken hebben duidelijk geloond.