Burgemeester van Oostrozebeke over recent overlijden in WZC Rozenberg: “Iemand wil de gemeente in een kwaad daglicht plaatsen”

Het recente overlijden van een bewoonster (88) van woonzorgcentrum Rozenberg in Oostrozebeke zinderde op de gemeenteraad nog na. Dat werd aanvankelijk als verdacht bestempeld, maar de gemeente meent dat het om een natuurlijk overlijden gaat. Burgemeester Luc Derudder (Oostrozebeke.nu) reageerde scherp toen oppositiepartij Inspraak.nu om de stand van zaken vroeg.

Eind februari overleed een bewoonster van het rusthuis in verdachte omstandigheden. Dat zou volgens een externe klager in verdachte omstandigheden gebeurd zijn, waarop het parket een onderzoek is gestart. Het overlijden zou volgens het gerecht evenwel niets te maken hebben met de eerdere ‘insulinemoorden’, waarbij drie bejaarden vermoord werden met een overdosis insuline. “We moesten dit in eerste instantie opnieuw via de pers vernemen. Graag een grondig verloop hiervan en de aanleiding om het gerecht in te schakelen”, vroeg Marleen Lefebre (Inspraak.nu) op de gemeenteraad.

“De dame in kwestie is nu begraven, zonder dat er extra onderzoek nodig is. Van een doofpotoperatie is hier zeker geen sprake”

Schepen van Sociale Zaken Carine Geldhof (Oostrozebeke.nu) stipte aan dat de gemeente kort nadien een mail met verduidelijking naar alle raadsleden had gestuurd. “Wij, noch het rusthuis hebben het gerecht ingeschakeld. Dat is pas gebeurd toen er een externe klacht kwam. Moesten wij een reden gehad hebben om dat te doen, ging dat zeker gebeurd zijn. We vernamen het nieuws ook pas voor het eerst via de pers. De dame in kwestie is intussen begraven, zonder dat er extra onderzoek nodig is. Van een doofpotoperatie is hier zeker geen sprake.”

Eigen agenda

Daarop nam burgemeester Derudder het woord. Eerst nam hij op de korrel dat een extern persoon klacht heeft ingediend, waarop het gerecht een juridisch onderzoek naar het ‘verdacht’ overlijden is gestart. Hij meent dat het wel degelijk om een natuurlijk overlijden ging en dat de klager een eigen agenda heeft. “Iedereen heeft recht op een eigen mening of om klacht in te dienen, maar de intentie kan variëren. Het kan gaan om een gemeenschap te beschermen of om die onderuit te halen. Dat laatste is hier duidelijk gebeurd, terwijl het volgens ons puur om een medisch probleem ging. In onze ogen zijn toen geen onregelmatigheden vastgesteld. Iemand wil de gemeente in een slecht daglicht stellen. Als politiek vertegenwoordiger zijn wij echter niet bij dit onderzoek betrokken en moeten we langs de zijlijn toekijken.”

“Laat ons stoppen om menselijk leed te misbruiken voor eigen belang”

“Mijn oproep is dan ook om de zorg over te laten aan de professionele medewerkers van het rusthuis, in wie we ons volste vertrouwen behouden. Ze zijn meer dan ooit alert, zeker als het aankomt op het toedienen van medicatie. Laat ons stoppen om menselijk leed te misbruiken voor eigen belang. We leven erg mee met de betrokkenen.”

De oppositie voelt zich alvast niet aangesproken. “Wij vroegen enkel verduidelijking bij dit dossier en wilden weten wat de concrete aanleiding was, waardoor dit in de openbaarheid kwam”, aldus Marleen. “Het is intriest dat ze ons op deze manier aanvallen. De burgemeester uitte zich als een haantje in het bijzijn van de familie van de overleden dame en deed dat op onze kap.”