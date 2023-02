Bekendheid platform Roeselare Vrijwilligt groeit, al meer dan 1.300 mensen registreerden zich

Het platform Roeselare Vrijwilligt kent een mooie groei. Ondertussen zijn er al meer dan 1.300 vrijwilligers die zich geregistreerd hebben. Vorig jaar waren er 125 vacatures.

“Van 25 februari t.e.m. 5 maart vindt de ‘Week van de Vrijwilliger’ plaats. Volgens de website roeselarevrijwilligt.be is het de bedoeling zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de mogelijkheden die vrijwilligerswerk biedt. Recent werd die website in een nieuw jasje gestoken. De gebruiksvriendelijkheid is hiermee verbeterd, alvast een goede eerste stap”, horen we van Liselot De Decker.

“De tweede noodzakelijke stap lijkt ons deze website volop bekend te maken bij de Roeselaarse kandidaat-vrijwilliger en bij de verenigingen en organisaties die van de diensten gebruik willen maken. Merken jullie een verschil in bezoekersaantallen sinds de website geüpdatet werd? Hebben we zicht op het aantal vrijwilligers en verenigingen die zich aanbieden en een match vinden? Is er een plan van aanpak om het vrijwilligersbeleid nog méér in de kijker te zetten?”

Interesse stijgt

Momenteel staan er een honderdtal vacatures open, klinkt het bij schepen José Debels. “Sinds de update van de site Roeselare vrijwilligt zien we een positief effect. Hierin maken we een onderscheid tussen gebruikers en bezoekers. We merken dat er zich dit jaar al 108 nieuwe gebruikers hebben geregistreerd en 33 organisaties. Vorig jaar zijn er 125 vacatures geplaatst, in 2021 waren dat er iets meer dan 50. Dit jaar zijn er al 42 nieuwe vacatures, wat heel wat is. In totaal hebben we op het platform 1.309 gebruikers en 130 geregistreerde organisaties. Wat het aantal bezoekers betreft, gaat het om 800 à 1.200 op maandbasis.”

“Het platform raakt meer en meer bekend, zo’n 30 procent van de bezoekers surft rechtstreeks naar de site en niet via Google of andere zoekmachines. Het merk raakt dus bekender. De persconferentie die we hielden naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger werpt ook al meteen zijn vruchten af. Sinds het afgelopen weekend mochten we 624 bezoekers verwelkomen. Normaal halen we dat over een periode van twee tot drie weken.”

“Wat de matches betreft, hebben we enkel zicht op het aantal gebruikers, vacatures en meer, niet op het aantal matches. Naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger is er een nieuwe campagne om het beleid extra in de kijker te plaatsen.”