Meer dan 100 vacatures voor vrijwilligerswerk in Roeselare, website moet oplossing bieden

In het kader van de Week van de Vrijwilliger probeert de stad Roeselare verenigingen die vrijwilligers zoeken te koppelen aan personen die vrijwilligerswerk willen uitvoeren. Op de website www.roeselarevrijwilligt.be staan inmiddels een honderdtal ‘vacatures’ open. “Want vrijwilligers, dat zijn de draaischijven van onze stad’.

Heel wat organisaties en verenigingen draaien op vrijwilligers. Vandaag de dag is het echter niet zo gemakkelijk meer om mensen te vinden die zich belangeloos willen inzetten. “We krijgen heel vaak de vraag van verenigingen die erg op zoek zijn naar vrijwilligers. Daartegenover horen we ook vaak dat mensen op zoek zijn naar iets van vrijwilligerswerk, maar niet onmiddellijk weten wat ze precies kunnen of willen doen”, aldus Marie Descamps, vrijwilligerscoördinator binnen de stad Roeselare. Via de website www.roeselarevrijwilligt.be probeert de stad een uitstekende match te vinden. “Inmiddels staan er al een honderdtal vacatures open.”

Verschillende activiteiten

Tijdens de Week van de Vrijwilliger, die van 25 februari tot 5 maart loopt, zet de stad vrijwilligerswerk extra in de kijker. “In die week worden er verschillende activiteiten georganiseerd waar burgers kennis kunnen maken met alle mogelijke vormen van vrijwilligerswerk. Want vrijwilligers, dat zijn de draaischijven van onze stad”, aldus schepen van vrijwilligersbeleid José Debels (CD&V). Ook hij en zijn collega’s zullen tijdens die week vrijwilligerswerk uitvoeren. Zo gaat Debels aan de slag bij de sociale kruidenier, draait schepen van welzijn Bart Wenes (CD&V) een avondje mee in de nachtopvang voor dak-en thuislozen en zal burgemeester Kris Declercq (CD&V) nieuwe inwoners Nederlands leren.

Ook andere vrijwilligers willen Roeselarenaars warm maken om vrijwilligerswerk te doen. Zo kan het museum KOERS rekenen op verschillende vrijwilligers. “Wij zijn met tal van projecten bezig. Zo zijn we momenteel tal van wielerfoto’s aan het beschrijven. Dat kan ook van thuis, een leuke bezigheid. Via het vrijwilligerswerken hebben we ook al nieuwe vrienden gemaakt.”, aldus Ferdi Missiaen.