Bart Naeyaert (CD&V Team 80twintig) is nieuw in de gemeenteraad van Oostkamp: “In mijn job doe ik vaak ervaring op met probleemstellingen”

Bart Naeyaert (61) is een vertrouwd gezicht in Ruddervoorde, waar hij altijd heeft gewerkt, net als zijn ouders en grootouders. Hij is gehuwd met Kaatje Bleyaert, die een eigen kledingwinkel uitbaat en is vader van Marie en Louis. Hij kreeg bij de verkiezingen 655 voorkeurstemmen achter zijn naam. Bart is zelfstandig makelaar actief in verzekeringen en heeft een brede betrokkenheid in lokale organisaties zoals Unizo Ruddervoorde-Waardamme en de landelijke gilde. “Als verzekeringsadviseur doe ik geregeld ervaring op met probleemstellingen en het zoeken naar en bewerkstelligen van gepaste oplossingen.”