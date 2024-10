Ann Vanderheeren (CD&V) is nieuw in de gemeenteraad van Nieuwpoort: “Verbinden en versterken van onze gemeenschap”

Ann Vanderheeren (52) is een veelzijdige en actieve kracht in Nieuwpoort, waar ze met 331 voorkeurstemmen werd verkozen als gemeenteraadslid voor CD&V. Ze studeerde af als bachelor in public relations & management. Naast haar politieke betrokkenheid speelt Ann een centrale rol in de gemeenschap door haar werk als bediende bij de pastorale eenheid Ster-der-Zee in Koksijde. Daarnaast is Ann ook voorzitter van Ferm Ramskapelle. In haar mandaat als gemeenteraadslid wil Ann zich vooral focussen op het versterken van de sociale cohesie en het ondersteunen van initiatieven die de levenskwaliteit van de inwoners verbeteren. “Mijn inzet zal altijd gericht zijn op het versterken van onze gemeenschap.”