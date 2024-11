Analyse verkiezingsresulaten Roeselare: Vlaams Belang én Vooruit halen topscore in Krottegem, CD&V haalt bijna de helft van de stemmen op Schierveldewijk

De gedetailleerde resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen zijn bekend, daarbij is nu per wijk of deelgemeente duidelijk wie er goed of slecht gescoord heeft.

In Krottegem haalde Vlaams Belang een topscore binnen met maar liefst 28,2 procent, maar 34,6 procent zette CD&V van burgemeester Kris Declercq net daar de slechtste score neer. Telbureau Schiervelde (49,6 procent) stak er voor CD&V dan weer bovenuit, ook in Beitem (46,1), Oekene (44,9), de Zilverberg (41), Meiboom-Rodenbach en beide telbureaus in Beveren kwam de partij boven de 40 procent uit.

Het Carron-effect in Beveren

Vlaams Belang dat dus als tweede partij eindigde scoort ook opvallend goed in Rumbeke en Beitem, daar komenze boven de 25 procent uit. Ook op de Godelievewijk is dat zo. In telbureau Beveren-Zuid blijven ze met 24,9 procent net onder die grens. Beveren-Noord is het enige telbureau waar N-VA, kopman Dieter Carron is van Beveren, ook de maat kan nemen van Vlaam Belang. VB scoort er bovengemiddeld, maar N-VA haalt er een topscore van 24,4 procent. Het slechtst doet N-VA het in Krottegem en op de Schierveldewijk, maar dat zijn niet toevallig wijken waar de andere partijen topscores halen.

Ook Vooruit haalt in Krottegem met 14,2 procent immers de hoogste score, enkel in Sint-Jozef/Sterrebos komen ze ook boven de tien procent uit. Lokaal Liberaal doet het goed op de Zilverberg het best met 8,6 procent, ook in Rumbeke en op de Sint-Jozef/Sterrebos halen ze zeven procent of meer. De slechtste scores zijn voor Piet Delrue en zijn lijst genoteerd in de bureaus in Beveren en in Oekene. Groen doet het dan weer opvallend zwak in Beitem (1,3 procent), Oekene (2,2 procent) en op de Tassche (3 procent). De beste score haalt de partij van Bert Wouters in het Centrum met 6,8 procent.