Dieter Carron (N-VA) gaat niet in de gemeenteraad zetelen: “Een politieke terugkeer sluit ik niet uit”

Dieter Carron, bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen de kopman van N-VA, gaat straks niet in de nieuwe gemeenteraad zetelen. “De combinatie met een gezin met drie jonge kinderen, mijn job met veel avondwerk en de verenigingen waarvan ik lid ben, begon zwaar te wegen. Ik blijf wel actief binnen het bestuur van N-VA Roeselare.”

Dieter Carron was de lijsttrekker bij de afgelopen verkiezingen en met 2.054 voorkeurstemmen deed hij het niet onaardig. Hij verdubbelde zo bijna zijn persoonlijke score van zes jaar eerder. Maar bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad zal Dieter Carron dus niet de eed afleggen. “Na lang wikken en wegen heb ik besloten om afstand te nemen van mijn mandaat. Mijn brief hiervoor werd zonet doorgestuurd naar de dienst burgerzaken en de voorzitter van de gemeenteraad. De combinatie tussen mijn gezin, drukke job met veel avondwerk, het verenigingsleven en de politiek was zwaar de laatste jaren. Ik heb het steeds met veel passie en goesting gedaan en hou goede herinneringen en contacten over aan de politiek.”

Dosko Beveren, Ommegangvrienden, Rotary…

“ Er is van mijn kant een groot respect voor alle mandatarissen, over alle partijgrenzen heen. Soms wordt er vergeten hoeveel vrije tijd er van de mandatarissen opgeofferd wordt om het mandaat uit te oefenen. Als ik de avonden tel waarbij ik de laatste jaren bezig was met de politiek (Gemeenteraad, commissies, fractievergadering, bestuursvergadering, Motena, Ter Lembeek, Gecoro, politieke evenementen), dan kom ik al snel aan een 8-tal politieke avonden in een maand. Mijn jobs als vastgoedmakelaar en syndicus, die ik ook samen uitvoer met mijn echtgenote Sophie, brengen ook voor ons beide veel avondwerk en weekendwerk met zich mee. De meeste kandidaat-kopers bezoeken graag na hun job, waardoor ik bijna altijd rechtstreeks van mijn werk naar de avondvergaderingen ga. Als ik dan nog de maandelijkse vergadering van Dosko Beveren, de Ommegangvrienden en de Rotary erbij tel, dan blijven er niet veel avonden meer over waarop ik thuis ben.”

“Ik wil ook alle kiezers bedanken die op mij en N-VA hebben gestemd”

Toen Dieter Carron startte als gemeenteraadslid in 2018 waren zijn kinderen nog zeer klein. “Intussen hebben zij ook leeftijden (10, 8 en 6 jaar) waarop ze zelf meerdere hobby’s hebben en vervoer nodig hebben. Het is voor mij dus noodzakelijk om wat tijd en vooral wat avonden vrij te maken, zodat ook zij zich volop verder kunnen ontwikkelen. Als ik dan de overweging wat voor mij het belangrijkste is (gezin en werk) en uit welke van mijn hobby’s ik het meest energie haal en welke hobby mij het meest energie kost, dan valt de beslissing op de politiek. Om af te sluiten wil ik wel graag nog de kiezers bedanken die voor en voor de partij gestemd hebben. Ik blijf actief in het bestuur van N-VA Roeselare en sluit een politieke terugkomst in de toekomst zeker niet uit. Echter zal dit zijn in een periode waarbij mijn drie kinderen al wat ouder zijn en ik misschien op professioneel vlak een kalmere periode tegemoet ga.”

Wim Naessens komt nu in aanmerking als eerste opvolger om de plaats van Dieter Carron in te nemen.