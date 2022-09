Acht eretitels toegekend aan OCMW- en/of gemeenteraadsleden: Raadsleden gehuldigd voor jarenlange inzet

Als dank voor hun jarenlange inzet werd aan Christophe Bakeroot, Paul Casselman, André Cavyn, Fre Devos, Claire Fagoo, Rita Gantois, Rik Stekelorum en Jan Deramoudt (die afwezig was) een eretitel toegekend als OCMW- en/of gemeenteraadslid.

Christophe Bakeroot zetelde twee legislaturen (van 2007 tot en met 2018) in de gemeenteraad. Bij Open VLD verdiende hij zijn strepen als rasechte partijman, en was er onder meer ondervoorzitter. “Altijd was je een kritische, maar gewaardeerde stem in het debat”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche.

Paul Casselman kan bogen op een politiek palmares van 24 jaar. Onder de CVP- (en later CD&V-)vleugels) werd hij in 1994, 2000 en 2006 verkozen als gemeenteraadslid. Van 2013 en 2018 was dat voor Lijst Burgemeester. Als voormalig maatschappelijk zette hij zich vooral in voor de ‘zachte sector’. Dat uit(te) zich ook in het voorzitterschap van de CM-kern Koksijde en het lidmaatschap in de Raad van Bestuur bij CM Oostende.

André Cavyn kreeg de eretitel OCMW-raadslid en eregemeenteraadslid. Hij was sinds 1983 onafgebroken gemeentelijk mandataris (OCMW en gemeenteraad) tot en met 2018. Hij zetelde in 12 politieke, culturele en humanitaire verenigingen.

Vandaag huldigen we politieke iconen van de gemeente

Na twee decennia in de gemeentepolitiek verhuisde Frédéric Devos naar Veurne. Als jonge snaak werd Fre in 2000 voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid en werd hij meteen ondervoorzitter van de VVV. Tussen 2008 en 2012 was hij schepen, van onder meer Communicatie. Van 2013 tot eind 2018 was hij fractieleider van Lijst Burgemeester. “Binnen Open VLD Koksijde en van 2019 tot 2021 was je afdelingsvoorzitter”, weet de burgemeester.

De rode draad in de politieke loopbaan van voormalig verpleegster Claire Fagoo was ‘samen zorgen’ en bejaardenzorg. Van 2007 tot en met 2018 zetelde ze in de raad voor maatschappelijk welzijn. Claire zetelde ook in het CD&V-bestuur.

Erevoorzitter OCMW en eregemeenteraadslid Rita Gantois verliet na ruim een kwarteeuw de politiek in 2020. Rita verdiende haar strepen bij de Volksunie en de N-VA. Na haar eerste verkiezingsdeelname in 1994 was ze meteen zes jaar OCMW-voorzitter. De daaropvolgende verkiezingen (2000, 2006, 2012 en 2018) werd ze telkens met glans verkozen. Tussendoor blonk Rita uit als schepen van Cultuur én als federaal volksvertegenwoordiger voor de N-VA.

Vaste waarde

“Met Rik Stekelorum huldigen we vandaag nog een politiek icoon”, zegt de burgemeester. “Na je politieke debuut, eind jaren 70, volgden maar liefst acht verkiezingsdeelnames voor de socialisten en je was altijd een vaste waarde in het verenigingsleven. Van 1983 tot 1989 was je OCMW-raadslid. In 2000 werd je voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid, maar kon je niet zetelen door het verwantschap met lijsttrekker – en zoon – Joeri. In 2006 werd je voor de tweede keer verkozen als gemeenteraadslid, deze keer zetelde je wel: van 2007 tot 2013.”