Frank Jongbloet (CD&V) stopt na deze legislatuur met politiek

Gemeenteraadslid Frank Jongbloet kondigde aan dat hij ermee stopt na deze legislatuur. “De beslissing was al langer gevallen”, zegt de CD&V’er, die pleit voor meer alerte gemeenteraadsleden.

Frank Jongbloet (54) heeft een leidinggevende functie bij de Christelijke Mutualiteiten als teamverantwoordelijke van de consulenten. “Ik ben nog voorzitter geweest van de jongerenafdeling van onze partij en toen ik in 2006 werd gevraagd om op de lijst te staan, heb ik dat met volle overtuiging gedaan”, zegt Frank, die zijn stemmenaantal telkens zag stijgen en in 2018 nog de vierde plaats kreeg bij de christendemocraten. Hij zetelde met tussenpauzes twaalf jaar in de OCMW-raad en is sinds 2020 gemeenteraadslid.

Nu het moment

Deze week maakte hij bekend dat hij eind 2024 stopt met politiek. “Mijn directe omgeving wist dat al langer. Drie jaar geleden peilde CD&V naar onze ambities en ik liet toen al weten dat ik eind 2024 zou stoppen. Ik wil nog van alles doen en dat is moeilijk te combineren met de manier waarop ik mijn mandaat invul. Ik volleyball en ben actief als speler en bestuurslid bij toneelkring Komedie Kateie. Ik wil nog leren piano spelen en misschien komen er later wel kleinkinderen.“

Zijn partij en intimi wisten al langer dat Jongbloet zou stoppen, maar hij maakte het nu pas bekend, luttele dagen nadat CD&V toezegde voor de gemeenschappelijke lijst ‘Trots op Oostende’ met Open VLD en Groen. “Ik kreeg veel vragen of ik zou meedoen en wou duidelijkheid geven.”

“Ik ben geen minnaar van gemeenschappelijke lijst”

“Wat was het alternatief voor CD&V?”, vraagt Jongbloet zich af. “Het zou heel moeilijk geweest zijn om 41 mensen op een eigen lijst te krijgen.” Toch is hij afwachtend voor Trots op Oostende: “Ik ben er geen minnaar van, maar alleen opkomen was ook geen oplossing. Ik wil de lijst wel een kans geven. Als ik de CD&V-kandidaten kan ondersteunen, zal ik dat zeker doen.”

Gemeenteraadslid

Jongbloet is het actiefste gemeenteraadslid van de meerderheid, zo bleek recent nog uit een telling van onze krant van de initiatieven van de Oostendse gemeenteraadsleden. Hij maakt er een erezaak van om al de dossiers te lezen. “Ik heb dat mandaat van de kiezer gekregen en moet dat goed invullen. Ik stel soms vast dat er vragen gesteld worden door collega’s die duidelijk het dossier niet hebben gelezen. Dat kan toch niet. En ik maakte ook mee dat een gemeenteraadslid lag te slapen. “

Jongbloet deed ook vaststellingen :”Ik roep gemeenteraadsleden van meerderheid en oppositie op om de dossiers te lezen. Waar ik het ook moeilijk mee heb, is de scheiding tussen meerderheid en oppositie. Waarom kan iemand van de meerderheid een voorstel van de oppositie niet goedkeuren of omgekeerd ? Ik sta niet achter die ongeschreven wet.” Dat Jongbloet het daar moeilijk mee had, bleek uit zijn stemgedrag. Hij onthield zich een aantal keer bij de stemming. “Ik blijf actief tot het laatst en zal op de gemeenteraad van november 2024 zeker nog vragen stellen.”