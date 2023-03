Wie zijn in Oostende de actiefste gemeenteraadsleden?

Vooral gemeenteraadsleden van de oppositie zijn erg actief in het stellen van vragen en het houden van interpellaties. Dat blijkt uit gegevens van de stad, die De Zeewacht verzamelde en controleerde. Al levert de telling toch opvallende zaken op: het zijn niet altijd de boegbeelden die hoog scoren.

De cijfers geven weer hoe actief de huidige gemeenteraadsleden zijn op het vlak van schriftelijke vragen (226), interpellaties (392), agendapunten (34), amendementen (20) en dringende vragen (12) tussen 1 januari 2019 en 31 december 2022 (de eerste vier jaar van de legislatuur). Met (korte of lange) mondelinge tussenkomsten op punten in de gemeenteraad werd geen rekening gehouden omdat dit stadsbestuur daar geen cijfers over bijhoudt.

Vooral de oppositie is erg actief: negen van de tien initiatieven op de gemeenteraad kwamen van de oppositie. Tijdens de vorige legislatuur was dat ook niet anders: uit het systeem van digitale telling (ingevoerd in 2014) blijkt dat de toenmalige boegbeelden van N-VA, Groen en Vlaams Belang toen heel erg actief waren. Sommige raadsleden eindigen onderaan omdat ze pas enkele maanden raadslid zijn.

Vanhee is koning

Toch zijn er opvallende vaststellingen: niet fractieleiders Jeroen Soete (Vooruit) of Christian Verougstraete (Vlaams Belang) zijn de koplopers, maar hun partijgenoten Michael Vanhee, John Crombez (beiden Vooruit) en Reddy De Mey (Vlaams Belang). Een andere vaststelling is dat je niet tot de oppositie moèt behoren om actief te zijn. Dat bewijst Frank Jongbloet (CD&V): geen tafelspringer, maar wel erg actief in zijn functie als gemeenteraadslid. Interpelleren vanuit de meerderheid gebeurt het vaakst door Charlotte De Backer en Gianni Cornette (beiden Open VLD). Slechts 5 van de 31 gemeenteraadsleden zijn actief op alle fronten met interpellaties, vragen, punten en amendementen: Michael Vanhee, John Crombez, Nancy Bourgoignie, Vanessa Vens en Tom Germonpré (allen Vooruit). Hij zal het als overtuigde royalist niet aan zijn hart laten komen, maar de absolute koning van de actieve raadsleden is Michael Vanhee (99 initiatieven). Het cijfer had wellicht veel hoger kunnen liggen, Vanhee kwam pas in het najaar van 2019 in de gemeenteraad.

Schriftelijke vraag: wordt gesteld aan de algemeen directeur, die doorstuurt naar de schepen voor verdere behandeling. Binnen de 30 dagen moet een antwoord komen. Interpellatie: mondelinge vraag op de gemeenteraad rond een vooraf duidelijk omschreven onderwerp. Er volgt geen stemming over. Agendapunt: raadslid dient zelf een voorstel in op de agenda. Nadien volgt een eventueel een stemming. Amendement: aanpassing van een bestaand agendapunt met verduidelijking of wijziging. Mondelinge vraag: dringende vraag bij de start van de gemeenteraad met antwoord, maar zonder verdere discussie. In een blauw kleurtje staan de raadsleden die pas later in de legislatuur de eed aflegden en dus minder tijd hadden om initiatieven te nemen.

Michael Vanhee. © EFO

Koning van de schriftelijke vragen Michael Vanhee (Vooruit): “Maar een kleine garnaal” Raadslid Michael Vanhee (Vooruit) stelde 74 schriftelijke vragen. “Mijn acties in de gemeenteraad zijn maar één aspect van hoe ik mijn werk als raadslid opvat.” “Het is niet mijn doel om bovenaan een hitlijst te staan, want kwantiteit is niet altijd kwaliteit. Er zijn collega’s zijn die echt heel diep graven in één bepaald dossier. Ik stel inderdaad veel vragen omdat ik mijn rechten als gemeenteraadslid maximaal wil gebruiken. De input krijg ik van de Oostendenaars omdat ik aanwezig ben op activiteiten en sociale media. Vanuit de bevolking krijg ik positieve respons, want soms gaat het om vragen waarop zij als inwoner vanwege de stad of de schepen geen antwoord krijgen. De stad is wettelijk verplicht om aan mij wel te antwoorden en als ik pook, dan komt er plots wel informatie los. Ik blijf maar een kleine garnaal die probeert steentjes te verleggen in de rivier.”

Reddy De Mey. © EFO

Keizer van de interpellaties Reddy De Mey (Vlaams Belang): “Journalistieke reflex blijft” Reddy De Mey (Vlaams Belang) hield de voorbije vier jaar maar liefst 59 interpellaties en is niet van plan om gas terug te nemen. “Ik was jarenlang journalist en volg nog steeds de actualiteit op de voet, uiteraard ook van heel nabij wat in Oostende gebeurt. Ik verzamel zo onderwerpen om over te interpelleren. Ik wil vooral weten wat het stadsbestuur erover denkt. En uiteraard geef ik dan ook het standpunt van Vlaams Belang of mijn mening mee. Mijn grote voorbeeld is voormalig Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA), die vroeger de ministers interpelleerde zonder papier. Ik heb als gemeenteraad het voorrecht om vragen te stellen en doe dat ook. En ik krijg daar best wel veel reactie daarop. De livestream van de gemeenteraad wordt maar door enkele tientallen mensen gevolgd, maar in de maand nadien klimt het aantal kijkers soms naar meer dan 1.100.”

Frank Jongbloet. © PETER MAENHOUDT