Fien Moyaert (CD&V) is nieuw in de gemeenteraad van Torhout: “Hoop vooral een stem te zullen zijn voor de jeugd”

Fien Moyaert (20) behaalde 862 stemmen. Ze woont nog thuis bij haar ouders Björn Moyaert en Cindy Vandevoorde op IJsboerderij ’t Moereveld in de Moereveldstraat. Ze is laatstejaarsstudente agro-industrie. Een groot deel van haar vrije tijd gaat naar de jeugdbeweging. Ze is hoofdleidster van KLJ Torhout, wat ze heel graag doet. “Ik had totaal niet verwacht dat ik zoveel stemmen zou behalen. Ik kon het eerst niet geloven. Ik hoop vooral een stem te zullen zijn voor de jeugd en het verenigingsleven. Ook voor de landbouwsector zal ik me hard inzetten. De politiek is voor mij helemaal nieuw. Ik hoop dat ik graag gemeenteraadslid zal zijn, er voldoening uit zal halen en vooral iets zal kunnen betekenen voor de Torhoutenaren.”