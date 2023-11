Ex-schepen Bart Kindt zegt Waregemse politiek vaarwel

Na vele jaren als gemeenteraadslid en een kortere passage als schepen kondigt Bart Kindt zijn exit uit de lokale politiek aan.

Met een korte boodschap gaf Bart Kindt dinsdag voor de gemeenteraad te kennen dat hij volgend jaar niet meer deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen. “Wie mij in oktober 2024 op de CD&V-lijst zoekt, zal me niet vinden’, zegt hij.

Verwezenlijkingen

“Na 30 jaar politieke activiteit, waarvan 12 jaar achter de schermen binnen de sociale beweging en 18 jaar in de gemeenteraad, heb ik zowat alles meegemaakt en beleefd binnen de lokale politiek.”

In de legislatuur van 2012 tot 2018 deelde Bart Kindt een schepenambt met Maria Polfliet: de eerste jaren was hij aan zet als schepen van Openbare Werken, de laatste jaren waren haar beurt. Belangrijke verwezenlijkingen onder zijn auspiciën waren de grootschalige rioleringswerken in de wijk Karmel en de herinrichting van het kruispunt van de Deerlijkseweg met de Vichtseweg. “Ik zal vooral hard werken, want een groot spreker ben ik niet”, beloofde hij in een van zijn eerste interviews.

De politieke ambities van Bart, die een dochter en een zoon heeft, werden hem met de paplepel ingegeven. Zijn vader Paul Kindt was 18 jaar schepen in Waregem: van 1982 tot 1994 en van 2000 tot 2006. Zelf was Bart een tijdlang secretaris van ACW en directeur van het centrum voor volwassenenonderwijs Waregem-Anzegem-Tielt. Tegenwoordig werkt hij bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Hij is ook een begenadigd muzikant en lid van een harmonieorkest. “Naast mijn gezin, mijn familie, mijn vrienden en mijn job binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zal vooral de muziek (nog) meer ruimte krijgen in mijn leven. Een welgemeende dank aan iedereen die me gesteund heeft en dank ook voor de kansen die ik kreeg”, zegt hij nog. (PNW)