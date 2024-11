Eén maand na verkiezingen nog steeds geen coalitie in Kortrijk, derde grootste partij Vooruit is nu aan zet

Na vier weken is er nog altijd geen coalitieakkoord in Kortrijk. Woensdag krijgt Vooruit als derde grootste partij het initiatiefrecht, nadat eerder al Team Burgemeester Stadslijst Kortrijk en N-VA een poging waagden om tot een coalitie te komen.

Na de euforie over de verkiezingsoverwinning bij Team Burgemeester Stadslijst Kortrijk (TBSK) bleek het moeilijker dan gedacht om tot een akkoord te komen. Lijsttrekker Ruth Vandenberghe liet verstaan dat het programma van haar partij ideologisch het dichtste aanleunde bij dat van N-VA, maar ook Vooruit bleef een reële optie. N-VA geeft echter de voorkeur aan een coalitie met drie partijen, dus met TBSK, N-VA én Vooruit. Maar dat vindt Vandenberghe dan weer moeilijk werkbaar. Dus gaat het initiatiefrecht over naar Vooruit van Maxim Veys. Als het Vooruit na twee weken niet lukt om tot een akkoord te komen, is het de beurt aan Vlaams Belang. Die partij was met 14,9 procent van de stemmen de vierde grootste.