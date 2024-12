Druk bijgewoonde installatievergadering gemeenteraad in Roeselare

Tijdens een druk bijgewoonde zitting in het stadhuis is op dinsdag 3 december de nieuwe gemeenteraad van Roeselare geïnstalleerd.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober bleef CD&V-Lijst Burgemeester met 17 zetels de grootste partij van de stad, maar moest ze één zetel inleveren. Vlaams Belang werd de tweede partij van de stad met tien zetels (+4), N-VA (6) moest één zetel inleveren. Vooruit en Lokaal Liberaal bleven status quo op respectievelijk drie en twee zetels. Groen verloor er twee en hield één zetel over. Het stadsbestuur wordt, net als de voorbije zes jaar, gevormd door CD&V, Vooruit en Lokaal Liberaal. De raad telt 39 Roeselarenaars die de komende zes jaar alle burgers vertegenwoordigen. 28 van hen maakten ook tijdens de vorige legislatuur deel uit van de gemeenteraad, 11 Roeselarenaars doen voor het eerst hun intrede in het halfrond. Tom Vandenkendelaere (CD&V) is de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. Hij volgt Liselot De Decker op die wel gemeenteraadslid blijft.

Verkozenen

CD&V heeft 17 vertegenwoordigers in de raad: Kris Declercq, Nathalie Muylle, Matthijs Samyn, Bart Wenes, Francis Debruyne, Mieke Vanbrussel, Stefaan Van Coillie, Tom Vandenkendelaere, Ann Bouckaert, Ria Vanzieleghem, Stephanie Davidts, Geert Huyghe, Margot Wybo, Thomas Witdouck, Sander Braeye, Thierry Bouckenooghe en Caroline Martens. Vlaams Belang stuurt tien mensen naar de gemeenteraad: Immanuel De Reuse, Filip Deforche, Enrico Doom, Goedele Decapmaker, Michiel Descheemaeker, Warre Vandewalle, Koenraad Cracco, Stephanie Nuytten, Peter Claeys en Pedro Rommelaere. N-VA heeft zes zetels: Siska Rommel, Brecht Vermeulen, Vanessa Dehullu, Bart Stragier, Kristien Desimpelaere en Wim Naessens. Vooruit stuurt drie vertegenwoordigers: Michèle Hostekint, Henk Kindt en Rania Fahi. Voor Lokaal Liberaal zetelen Piet Delrue en Liselot De Decker, voor Groen is dat enkel Bert Wouters.

Zij gaan niet zetelen

Drie Roeselarenaars die voldoende stemmen behaalden om te zetelen in de gemeenteraad, gaan dit toch niet doen. De opvallendste naam is Dieter Carron, lijsttrekker voor N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen en goed voor 2.054 voorkeurstemmen. Hij liet eerder al weten zijn mandaat als gemeenteraadslid niet op te nemen omdat hij dit niet combineerbaar ziet met zijn gezin en een drukke job. In zijn plaats gaat Wim Naessens voor N-VA zetelen. Bij Vlaams Belang gaat Lut Degrootte niet zetelen omdat haar man Filip Deforche ook verkozen is. Pedro Rommelaere vervangt haar. Lut gaat wel in het Bijzonder Comité Sociale Dienst zetelen. Greet Muylle-Verhelle van CD&V gaat naar het Bijzonder Comité Sociale Dienst en staat haar gemeenteraadszitje af aan Caroline Martens.

Dit is het schepencollege

Burgemeester: Kris Declercq (CD&V). Dit zijn de schepenen en hun belangrijkste bevoegdheden (de lijst is niet compleet). Nathalie Muylle (CD&V), stadsontwikkeling, stedelijk onderwijs, SASK en STAP. Michèle Hostekint (Vooruit), schepen van het kind, natuur & bos, wonen en energie. Matthijs Samyn (CD&V) personeel, dienstverlening, jeugd, toerisme. Francis Debruyne (CD&V), landbouw, projecten openbaar domein. Mieke Vanbrussel (CD&V), cultuur, erfgoed, De Spil. Stefaan Van Coillie (CD&V), financiën, burgerzaken, patrimonium. Piet Delrue (Lokaal Liberaal), mobiliteit, sport, wijkenbeleid. Bart Wenes (CD&V), voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst, OCMW-beleid, Motena, AZ Delta.

Rania Fahi is jongste raadslid

Het jongste lid van de gemeenteraad is Rania Fahi (21), studente industrieel ingenieur in de chemie. Rania zetelt voor Vooruit. “Het is een spannende avond en het voelt toch een beetje als de eerste schooldag”, reageert ze na de installatievergadering. “De voorbije maanden heb ik stevig campagne gevoerd, maar nu begint natuurlijk het echte werk. Ik wil een brugfiguur zijn tussen de Roeselarenaars en het beleid. Ik wil mijn ideeën graag meegeven met onze schepen Michèle Hostekint en zo mijn steentje bijdragen. Sport en cultuur vind ik twee boeiende thema’s, omdat ze jongeren met elkaar kunnen verbinden. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat ik vanuit mijn achtergrond een andere insteek kan geven bij een thema als veiligheid.” (VVHR/foto SBER)