Drie nieuwe raadsleden in de Brugse gemeenteraad

Drie nieuwe gemeenteraadsleden legden maandagavond de eed af tijdens de Brugse gemeenteraad: Barbara Roose (Vooruit), Katrein Cattoor (Groen) en Arnold Bruynooghe (Vlaams Belang)

De Brugse gemeenteraad ondergaat een grondige verandering, met drie nieuwe raadsleden. Barbara Roose (Vooruit) volgt haar partijgenote Heidi Hoppe, die eind december onverwachts overleed, op. Barbara Roose (54) is een geboren Bruggeling. Ze groeide op in de Malehoeklaan te Sint-Kruis en woont ondertussen al twintig jaar in Assebroek. Barbara Roose is getrouwd met Peter Focquaert en heeft een zoon (Viktor) en twee plus-zonen (Kjell en Yarne).

LEIF

Na haar middelbare studies in het KA Brugge (het huidige Atheneum Brugge), behaalde Barbara een bachelor in de Communicatie aan de Arteveldehogeschool in Gent. Ze werkte onder meer in de bank- en de HR-sector en is sinds 2015 coördinator bij LEIF West-Vlaanderen. Vzw LEIF geeft informatie omtrent een waardig levenseinde en biedt een luisterend oor voor patiënten die een euthanasieprocedure doorlopen of willen opstarten.

Barbara Roose is sinds jaar en dag één van de trekkers van de Vooruit-kern (voorheen sp.a-Kern) in Assebroek. Vooruit-militanten kennen haar ongetwijfeld van de soepactie naar aanleiding van 11.11.11 en de jaarlijkse seniorennamiddag. Barbara was ook lid van het dagelijks bestuur van sp.a/Vooruit Brugge en richtte de Brugse Viva-afdeling op (Viva la Vida).

In 2012 stond ze voor het eerst op een sp.a-lijst. Op de lijst voor de Kamer haalde ze in 2019 6.438 stemmen. Na de jongste gemeenteraadsverkiezingen werd Barbara door sp.a/Vooruit aangewezen als lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. In laatstgenoemde fucntie neemt Pascale Cocquyt haar plaats in.

Tijdelijk

Katrien Cattoor (49) vervangt bij Groen tijdelijk haar partijgenote Charlotte Storme, die politiek verlof neemt om zich de komende tijd optimaal te kunnen wijden aan de zorg voor een familielid. Charlottes stand-in Katrien Cattoor behaalde bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen vanop de zesde plaats 767 voorkeursstemmen. Katrien woont in de Brugse binnenstad en is economist van opleiding. Ze werkt voor Hogeschool VIVES in de studiegebieden Handelswetenschappen en Bedrijfskunde en Gezondheidszorg.

Katrien Cattoor. (gf)

Voor Katrien Cattoor was het een bewuste keuze om in 2015 met haar kinderen naar het centrum van Brugge te verhuizen. Haar vijf stokpâardjes zijn zero waste, sport, jongeren, efficiëntie en deeleconomie.

Financiële dossiers

Provincieraadslid Arnold Bruynooghe (70) keert in de herfst van zijn politieke leven terug naar de gemeenteraad als vervanger van Sandra De Schuyter, die ontslag nam om persoonlijke redenen.

Arnold Bruynooghe studeerde aan het Sint-Leocollege en nadien bedrijfseconomie aan de UGent. Hij gaf van 1975 tot december 2011 les aan het Sint-Pieterscollege in Blankenberge en van 1991 tot juni 2000 aan het HTI in Brugge. In bijberoep was hij jarenlang boekhouder, hij focust zich daarom als politicus ook graag op de financiële dossiers.

Arnold Bruynooghe. (gf)

Bijgevolg zal hij, net als vroeger, vooral de stadsbegroting kritisch onder de loep nemen. Maar ook toeristische dossiers genieten zijn interesse, gezien hij in de raad van bestuur van Westtoer zetelt.

Arnold Bruynooghe was van 1968 tot 1976 lid van de Volksunie, eind de jaren 90 trok hij naar het Vlaams Belang. Hij was al gemeenteraadslid van 2006 tot 2012 en van 2014 tot 2018 in opvolging van Agnes Bruyninckx. Bij de jongste verkiezingen rijfde hij 373 voorkeursstemmen binnen.