Dirk De fauw: “Ik denk niet dat er één Bruggeling gekant is tegen fusie met Damme”

“Voor het einde van het jaar moet er een beslissing vallen of Brugge een fusie aangaat met een of meerdere gemeenten. Er moet een draagvlak voor zijn. Wij zien er het voordeel van in”, zeggen de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) eensgezind, nadat het college twee dagen in conclaaf ging.

Eind vorige week ging het schepencollege twee dagen in conclaaf in het Monasterium in Gent, een klooster dat tot hotel omgevormd werd. Met vergadering in de collegezaal van het Gentse stadhuis. Zo wou burgemeester Dirk De fauw de violen gelijk stemmen.

Het is nog maar het tweede conclaaf. Voor corona zonderde het college zich af in de Oostendse Thermae Palace. Mercedes Van Volcem (in een oranje kleedje) en Dirk De fauw (in blauw kostuum) waren opvallend eensgezind tijdens dit gesprek.

Dirk De fauw: “We hebben tijdens ons conclaaf over fusies gesproken, ja. We staan niet afkerig tegen fusies met andere gemeenten of tegen districtsvorming. Het is normaal dat onze financiënschepen vanuit haar vakdomein naar de opportuniteit van een fusie kijkt. Maar geld mag niet het enige argument zijn, er moet een draagvlak zijn.”

“Ik denk niet dat één Bruggeling gekant is tegen een fusie met Damme. Ongetwijfeld de Sijselenaars evenmin. Maar zijn de mensen uit Moerkerke of Hoeke ook zo enthousiast? Hetzelfde geldt voor Varsenare, waar een nieuwe woonwijk voor 70 procent door Bruggelingen betrokken wordt. Maar zien de inwoners van de Jabbeekse deelgemeente Zerkegem ook een fusie met Brugge zitten?”

Unieke kans

Mercedes Van Volcem: “De politieke oppositie beweert dat ik solo slim speel. Maar ik zoek opportuniteiten om onze stadsfinanciën op te krikken. Net zoals de havenfusie is een gemeentelijke fusie een unieke kans. Brugge kan dankzij een fusie in een klap 50 miljoen euro schulden kwijt raken! De Vlaamse regering biedt 500 euro per inwoner. Maar je moet met twee zijn om tango te kunnen dansen. Samen kunnen meerdere gemeenten een mooi verhaal schrijven, als alle partners zich goed voelen.”

De fauw: “Volgende week komen er twee burgemeesters op de koffie, voor een babbel over fusies. Brugge heeft er alle belang bij om de derde stad van Vlaanderen te blijven. Maar onze bevolking stagneert. Als we willen groeien, moeten we een fusie aangaan.”

“Als we wachten met een fusie zijn we straks onze bonus van 50 miljoen euro kwijt”

Van Volcem: “Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) wil volgende legislatuur het aantal gemeenten van 365 naar 100 brengen. Als dit straks verplicht wordt, zijn we onze bonus kwijt. We moeten vooruitziend zijn, een fusie geeft meer bestuurskracht.”

De fauw: “Een fusie zorgt voor betere samenwerking op vele domeinen: verblijfstoerisme, cultuur, mobiliteit, fietsroutes.”

Tekort

Tijdens het conclaaf hebt u ook de stadsfinanciën besproken. Hoe zwaar is de aderlating door corona en de inflatie?

Van Volcem: “De impact van corona op de stadskas bedraagt 41 miljoen euro. Minder bezoekers betekende veel minder inkomsten. Daarnaast zorgden we voor 15,4 miljoen euro aan steunmaatregelen en vrijstelling van taksen. Maar door de lockdown hadden we ook minder uitgaven, want alles was drie maanden dicht.”

“De huidige inflatie kost ons 26,9 miljoen euro extra. Cumulatief zal die zwaarder doorwegen. De indexering van de lonen blijft doorlopen. De extra inkomsten op de onroerende voorheffing en personenbelasting krijgen we maar over twee jaar binnen. Voor 2022 en 2023 ramen we het tekort in de exploitatie op 9,3 miljoen euro.”

Hoe zult u dat doen? Besparen of geld lenen?

Van Volcem: “We zullen nooit geld lenen om onze exploitatiekosten te betalen. Vergelijk het met een gezin: je leent voor een huis of een nieuwe auto, niet om je eten te betalen. Elke schepen kreeg tijdens het conclaaf de vraag om tegen augustus na te gaan hoe hij of zij op zijn departement kan bezuinigen. Aan de personeelsschepen vragen we om 6 miljoen te besparen de komende vier jaar: 1,5 miljoen per jaar door aanwervingen uit te stellen en personeel te herschikken.”

Alarm

De fauw: “Mijn Bredense collega slaakte al een alarmkreet, bij hem lukt het financieel niet meer. Maar Brugge heeft een voorzichtig financieel beleid gevoerd.”

“Ik denk niet dat er één Bruggeling bezwaar heeft tegen een fusie met Damme”

Van Volcem: “Vorig jaar hebben we geen extra leningen afgesloten, en daardoor is onze stadsschuld historisch laag. We hebben amper 60 miljoen euro schulden. Als we onze dagelijkse uitgaven onder controle houden, kunnen we misschien zelfs extra lenen voor investeringen.”

Schrapt Brugge grote projecten wegens corona of de inflatie? De renovatie van de Biekorf werd al uitgesteld.

Van Volcem: “Neen! We investeren voor 354 miljoen euro deze legislatuur. De Biekorf werd uitgesteld, omdat we moesten kiezen. De realisatie van expohal BRUSK is prioritair.”

De fauw: “93 procent van ons beleidsprogramma is al gerealiseerd of lopende!”

Van Volcem: “Die hoge realisatiegraad is te danken aan de goede samenwerking tussen de drie coalitiepartners. Als we niet op dezelfde golflengte zitten, vinden we altijd een compromis en duurt het geen jaar eer er een beslissing is. Men lacht met ‘Dictator Dirk’, maar hij draagt binnen het college inspraak hoog in het vaandel!”

De fauw: “Het conclaaf was goed voor de samenhorigheid.”’

Van Volcem: “Ik heb zelfs een knuffel gekregen!”