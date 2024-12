“De laatste dag voor de deadline gaf men zelfs niet thuis”: ontgoocheling bij Team Blankenberge na mislukte onderhandelingen

Na het persbericht van Vooruit over het aflopen van het initiatiefrecht zonder dat er witte rook is, reageert nu ook Team Blankenberge. De partij onderstreept nog eens ‘alles uit de kast te hebben gehaald om tot een compromis te komen’.

“Er is veel gebeld, er zijn mails en nota’s geschreven, slideshows gemaakt en compromissen nagestreefd om tot een stabiel bestuur te komen. We hebben zowat alle mogelijke zaken voorgesteld. Het werd ons vrij snel duidelijk dat de partijen elkaar in alle dossiers wel konden vinden en er voldoende opties zijn om over elk dossier een aanvaardbaar compromis te vinden. Het ging dus uiteindelijk over de samenstelling van de coalitie. N-VA en CD&VPLUS blijven zich aan elkaar vastklikken en gedragen zich als één partij of een kartel, waarbij ze ook telkens als één blok spreken. Het is duidelijk dat er vooraf heel goed werd afgesproken hoe de besprekingen zouden verlopen. Het verbaast ons dat ze al een tijdje aansturen op de geheime stemming en zich daar vrij openlijk comfortabel bij voelen, ondanks de risico’s. Zo comfortabel dat die stemming nu onvermijdelijk is. Afhankelijk van het resultaat van die geheime stemming zal er – met of zonder meerderheid in de gemeenteraad – mogelijk zelfs geen werkbaar college worden geïnstalleerd. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Het bleef steeds onze voorkeur om een stabiele coalitie na te streven en de onzekerheid van de geheime stemming te vermijden”, klinkt het.

Zwarte bladzijde

N-VA wilde volgens Team Blankenberge niet horen van een coalitie met twee, noch van een coalitie met vier. “Zij wilden enkel praten over de optie N-VA, CD&VPLUS en Team Blankenberge, waarbij CD&VPLUS er dan eigenlijk wordt bijgesleurd zonder dat die partij nodig is. Gisteren (zaterdag, red.) kon je trouwens zelfs geen ontvankelijke akte van voordracht meer neerleggen zonder Vooruit die initiatiefhouder was. Dat is nu eenmaal de regelgeving zoals vastgelegd door de Vlaamse overheid. We hebben een zeer mooi voorstel aan CD&VPLUS gedaan, maar dat wou niet zonder N-VA in een coalitie stappen. Met Team Blankenberge, Vooruit en CD&VPLUS zouden we een sterk college hebben met Björn Prasse, Kathy Kamoen, Mitch De Geest, twee mensen van Vooruit en twee mensen van CD&VPLUS. Allemaal mensen die een meerwaarde voor onze stad kunnen bieden en een college waar eensgezind kan gebouwd worden aan de toekomst. We geven echter niet op en blijven constructief werken voor ons steedje. Tijdens de laatste dag gisteren, die cruciaal was gezien de deadline, gaf men zelfs niet thuis. Een beproefde tactiek die we al eerder hadden gezien. Een zwarte bladzijde in onze lokale politiek.”