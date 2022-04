CD&V-schepen niet onder de indruk van 10-puntenplan lokale economie

Oppositiepartij N-VA stelde een 10-puntenplan voor om de lokale economie een extra boost te geven. Raf Deprez (CD&V), schepen van Lokale Economie, zegt evenwel niet onder de indruk te zijn. “De meeste voorstellen zijn al volop in voorbereiding”, klinkt het.

Wie vandaag door het centrum van Zwevegem wandelt, zal de leegstaande handelspanden al wel opgemerkt hebben. Dit is ook de lokale afdeling van N-VA opgevallen. Zij vindt dat er te weinig gebeurt om de lokale economie vooruit te helpen en stelden nu een tienpuntenplan voor.

“Bij de start van de legislatuur werd de gevelrenovatiepremie, die onder voormalig schepen van Lokale Economie Eddy Defoor (N-VA) werd ingevoerd, geschrapt. Intussen is het, na drie jaar bestuur, nog steeds wachten op daadkrachtige en effectieve maatregelen van het huidige bestuur”, stelt N-VA-fractieleider Wim Monteyne.

Zij stelden tien maatregelen voor die de lokale economie kunnen versterken. “In de eerste plaats moeten de Zwevegemse kernen opnieuw aantrekkelijk worden gemaakt voor nieuwe bedrijvigheid. Bovendien stellen we ook enkele maatregelen voor die de bestaande lokale handel opnieuw de aandacht en ondersteuning geven die ze verdienen.”

In het plan lezen we onder meer het heropstarten van de lokaal economische raad, het opnieuw invoeren van de Blauwe Zone en het digitaliseren van de Zwevegemse BonZ. Ook vragen ze dat de gemeente lokaal aankoopt en er meer activiteiten zouden komen waarop de handelaars zich kunnen voorstellen aan het publiek, denk aan een handelsbeurs en dergelijke.

Blauwe Zone

Huidig schepen van lokale economie Raf Deprez (CD&V) zegt alvast niet onder de indruk te zijn van het plan.

“Enerzijds zijn al heel wat van die voorstellen in volle voorbereiding en anderzijds vergeet men dat we twee jaar met corona geconfronteerd werden. Iedereen weet dat de Blauwe Zone opnieuw ingevoerd zal worden. Wel willen we de handelskern afbakenen en dit willen we doen met de profploeg, een groep experts die de situatie ter plaatse komt bekijken en ons advies zal geven om de lokale economie te verbeteren. Eerstdaags hebben we een eerste gesprek met hen. Ook met het digitaal maken van de BonZ zijn we al een tijdje bezig. De lancering ervan zal nog voor Moederdag gebeuren.”

Het opgeven van de adviesraad lokale economie kwam er volgens de schepen omdat deze raad op het eind van de vorige legislatuur ten dode was opgeschreven. “Ik kreeg nog van geen enkele handelaar de vraag naar zo’n raad. Die lijkt me ook overbodig gezien er genoeg overlegmomenten zijn. Deze komt er dus niet.”

Wat betreft het organiseren van een handelsbeurs, zegt schepen Deprez dat zowel Unizo als Present@ nog steeds te vinden zijn om zoiets te organiseren.

Gevelrenovatiepremie

Ook wat het schrappen van de gevelrenovatiepremie betreft, had de schepen een antwoord klaar. “De premies hebben niet veel teweeggebracht. Ook in andere gemeenten waar men die premie had, is men van oordeel dat dit niet de oplossing was.”

Raf Deprez zegt wel dat de communicatie misschien wel kan verbeteren. “We zijn met veel zaken bezig, maar misschien ziet men het niet. In alles wat we doen betrekken we de lokale economie. Zelfs bij het uitstippelen van fiets- of wandeltochten verwijzen we naar drank- of eetgelegenheden in de omgeving.”

(GVZ)