CD&V en WESTOAN maken bevoegdheden schepenen bekend

In Staden zijn de bevoegdheden van burgemeester en schepenen gekend.

Bekijk hier nog eens de verkiezingsuitslag in Staden

CD&V haalde op 13 oktober 10 van de 21 zetels in de raad binnen. De partij had dus net 1 zetel te weinig voor een absolute meerderheid. Ludwig Willaert had het meeste stemmenaantal bij CD&V en kreeg dus het initiatiefrecht.

Coalitie met WESTOAN

Na iets meer dan een week onderhandelen, kwam het tot een akkoord met WESTAON, een lokale lijst die zich als onafhankelijk profileert. WESTAON haalde op 13 oktober 2 zetels. De nieuwe bestuursmeerderheid beschikt daardoor over 12 van de 21 zetels.

Wie schepen wordt in de coalitie tussen CD&V en WESTAON was al sinds midden vorige week duidelijk. Bij CD&V werd rekening gehouden met het aantal voorkeurstemmen om te bepalen wie een plaats in het schepencollege kreeg. Ludwig Willaert wordt burgemeester. Hij kreeg 1.055 stemmen achter zijn naam. Miet Vandenbulcke (882 stemmen), Rik Gevaert (759), Bonny Vergauwe (638) en Marc Van Ysacker (627) werden aangeduid als schepen. WESTAON schoof Bart Coopman naar voor.

Wie krijgt welke bevoegdheid?

Toekomstig burgemeester Ludwig Willaert maakte nu ook hun bevoegdheden bekend. De burgemeester neemt brandweer, politie, veiligheid, wonen, financiën, kerkfabrieken en gelijke kansenbeleid voor zijn rekening.

Miet Vandenbulcke (CD&V) wordt bevoegd voor burgerlijke stand en bevolking, cultuur (met inbegrip van bibliotheken), jeugd, ondernemen, feestelijkheden, toerisme, erfgoed, internationale betrekkingen en verenigingen.

Rik Gevaert (CD&V) zal verantwoordelijk zijn voor patrimonium, openbare werken, nutsvoorzieningen en sport.

Bonny Vergauwe (CD&V) kreeg landbouw, groenbeleid, afvalbeleid, begraafplaatsen en dierenwelzijn toebedeeld.

Bart Coopman (WESTAON) krijgt ruimtelijke ordening en vergunningen, milieu en duurzaamheid (energie/water), kinderopvang, onderwijs, mobiliteit, interne zaken (personeel, ICT, archief) en inspraak.

Marc Van Ysacker (CD&V) wordt voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en wordt bevoegd voor het woonzorgcentrum, welzijn, senioren, gezondheidszorg en armoedebeleid.