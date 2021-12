CD&V Damme probeert brokken te lijmen

Drie weken na een interview waarin Eveline Van Quekelberghe (CD&V+) bijzonder hard was voor de werking van partij en stadsbestuur worden de brokken min of meer gelijmd. “Ik betreur zo’n debatten in de pers maar we zijn met Eveline overeengekomen dat ze zich nog drie jaar mee inzet voor het realiseren van onze beleidsdoelstellingen”, stelt burgemeester Coens.

Alles terug peis en vree bij CD&V Damme? Dat toch niet helemaal. De aankondiging van schepen Van Quekelberghe dat ze in 2024 niet meer voor CD&V wil opkomen en de harde woorden over de werking van de partij-organen en andere beslissingsfora – die ze omschreef als ‘praatbarakken’ – veroorzaakten heel wat deining en zinderen dus nog na. Maar er is kennelijk intern toch een en ander uitgepraat waardoor de werking en de continuïteit binnen de meerderheid en het College zouden gegarandeerd blijven.

Werking

“Binnen het College en de partijwerking hebben wij al langer gesprekken over hoe een en ander efficiënter kan verlopen, hoe vergaderingen korter en constructiever kunnen. En zeker binnen de werking van de stadsadministratie wordt daar eveneens hard aan gewerkt”, stelt de burgemeester Joachim Coens (CD&V+).

“Maar uiteraard was ik er niet echt gelukkig mee dat zo’n zaken op deze manier op het publieke forum gebracht worden. De Dammenaars zijn hier niet bij gebaat. We hebben hier dan ook op het College een hartig woordje over gesproken met Eveline.”

“Debat op gang brengen”

Het zou er effectief bijzonder hard aan toe gegaan zijn maar finaal kwam het dus niet tot een vorm van sanctie en al helemaal niet tot het ontnemen van de bevoegdheden van schepen Eveline Van Quekelberghe; een stap die overigens in andere gemeenten in gelijkaardige omstandigheden vaak wél wordt gezet.

“Ik besef dat ik mensen heb ontgoocheld met mijn uitspraken en ik was ook wel onder de indruk van de forse reacties van een aantal collega’s”, zegt Van Quekelberghe. “Maar ik trek mijn woorden niet in want ze waren belangrijk om een debat op gang te brengen over de efficiëntie van de besluitvorming.”

Teambuilding

“We zijn met het stadsbestuur door een moeilijk transitieproces gegaan met de hervorming van de administratie waarbij ook het OCMW bij de Stad werd ingekanteld”, vult Coens aan. “Veel zaken moeten dus uitgeklaard worden. Onder meer daarom hebben we enkele dagen geleden voor het eerst een teambuilding gehouden met administratie en College samen.”

“En er zijn ook werkafspraken gemaakt over meer efficiënt en constructief overleg.” En daarvoor zou zelfs externe begeleiding aangesproken worden, zo lieten de burgemeester en de schepen nog verstaan.

Van Quekelberghe blijft er wel bij dat ze in 2024 niet meer zal opkomen op de CD&V-lijst. “We zijn overeengekomen dat we ons allemaal, dus ook met Eveline erbij, nog de volgende drie jaar gaan inzetten voor het verder realiseren van de beleidsdoelstellingen. De verkiezingen van 2024 zijn nog ver weg”, besluit Joachim Coens.