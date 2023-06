Burgemeester Vandaele na uitspraak in hackingdossier: “Schepen kan op het eerste gezicht blijven functioneren”

Er is een vonnis uitgesproken in het dossier rond de gehackte computer van de toenmalige bestuurssecretaris in 2017, waarbij drie (ex-)schepenen van De Haan in opspraak kwamen. Voormalig schepen Kurt Beirens werd nu veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf met uitstel voor hacking en heling. Schepen Marleen Schillewaert-Vercruyce kreeg zes maanden met uitstel voor heling terwijl schepen Marleen De Soete volledig werd vrijgesproken.

In een korte reactie op de uitspraak zegt burgemeester Wilfried Vandaele voorlopig geen reden te zien om schepen Schillewaert-Vercruyce op non-actief te zetten. “In wezen gaat het om een politieke vaudeville binnen het vorige bestuur, die nu pas tot een uitspraak van een rechtbank heeft geleid. Dat is uiteraard niet plezierig voor de huidige bestuursploeg. Zelf werk ik nu vijf jaar samen met de schepen en dat is altijd op een zeer correcte en loyale manier gebeurd. Juridisch kan de schepen op het eerste gezicht blijven functioneren en kan er hooguit een deontologisch bezwaar rijzen. Ik probeer de tekst van het vonnis te pakken te krijgen en overleg de komende dagen met betrokkenen en met onze groep”, klinkt het.

Ook Marleen De Soete lijkt het in eerste instantie voor haar collega-schepen op te nemen. “We zijn al vier jaar goed aan het besturen en mijn partij zal een eventuele motie van wantrouwen ten aanzien van haar zeker niet ondersteunen”, klonk het van haar kant.