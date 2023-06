Schepen Schillewaert-Vercruyce en oud-schepen Beirens krijgen celstraffen met uitstel voor hacken mailbox, schepen De Soete vrijuit

Ruim zes jaar nadat in De Haan de bom ontplofte, is oud-schepen Kurt Beirens voor de Brugse strafrechtbank schuldig bevonden aan hacking van een mailbox. “Hij wou de bestuurssecretaris op illegale wijze definitief een hak zetten”, klonk het scherp. Schepen Marleen Schillewaert-Vercruyce werd mee veroordeeld voor heling, terwijl schepen Marleen De Soete werd vrijgesproken. “De nachtmerrie is eindelijk voorbij.” Lees hier de reactie van burgemeester Vandaele.

Terug naar 28 februari 2017. Toenmalig bestuurssecretaris Valerie Van den Broucke werd door het schepencollege van De Haan op het matje geroepen omdat er vermoedens waren dat zij een e-mail met vertrouwelijke informatie over een tennisclub had doorgespeeld aan haar man, die zelf betrokken was bij de uitbating van een andere club.

Strafklacht

Van den Broucke gaf toelating om haar computer te doorzoeken, maar verbaasde zich over de snelheid – twee minuten – waarmee schepen Marleen Schillewaert-Vercruyce (Open & N-VA) de bewuste mail kon aanwijzen. Een maand later werd de bestuurssecretaris aan de deur gezet wegens belangenvermenging.

Van den Broucke sloeg terug met een strafklacht wegens hacking van haar mailbox. Onderzoek bevestigde haar vermoedens, waarna ICT-verantwoordelijke S. T. (52) uit Torhout bekende dat hij de mailbox was binnengedrongen in opdracht van toenmalig schepen Kurt Beirens (Open VLD).

Celstraffen met uitstel

“Al van bij haar aanwerving in september 2015 werd mijn cliënte geviseerd door de beklaagden”, pleitte Luc Arnou, de advocaat van Van den Broucke, in mei. “Ze moest eruit en in haar mailbox vonden ze de spreekwoordelijke stok om te slaan.”

Procureur Jochen van Aalst vroeg twee jaar celstraf met uitstel voor Beirens. “Zijn gedrag was een politicus onwaardig”, stelde hij. Voor Marleen Schillewaert-Vercruyce vroeg Van Aalst achttien maanden celstraf met uitstel wegens heling van de gehackte mail. “Zij werd door Beirens het mijnenveld ingestuurd om op het schepencollege de bal aan het rollen brengen. Ze wist nochtans dat die mail onrechtmatig verkregen was.”

Belastende verklaringen

De Brugse rechtbank schiet in haar vonnis met scherp op Beirens. Volgens de rechtbank staat het vast dat hij S. T. opdracht gaf om de mailbox van Van den Broucke te hacken.

“En dit om haar op illegale wijze definitief een hak te zetten”, klonk het scherp. “Men wou per se belastende verklaringen vinden om haar op basis daarvan te kunnen ontslaan.”

Beirens kreeg een jaar celstraf met uitstel en een effectieve geldboete van 4.000 euro. Marleen Schillewaert-Vercruyce kreeg voor de heling zes maanden celstraf met uitstel en een effectieve geldboete van 1.600 euro.

Vrijspraak voor De Soete

Schepen Marleen De Soete (Samen Vooruit!) riskeerde twaalf maanden cel. Zij was niet aanwezig op het schepencollege van 28 februari 2017, maar zou volgens het parket wel geweten hebben dat de mail werd gehackt toen Van den Broucke werd ontslagen. Dat achtte de rechtbank evenwel niet bewezen.

“Verder is het duidelijk dat zij niet persoonlijk en individueel beslist heeft om de ontslagprocedure op te starten. Het was het college van burgemeester en schepenen dat om velerlei redenen en na advisering door een gespecialiseerde advocatenkantoor met instemming van alle leden de procedure opstartte”, aldus de rechtbank.

Opschorting voor ICT-verantwoordelijke

ICT-verantwoordelijke S. T. kreeg opschorting van straf. Hij gaf als enige zijn aandeel in de zaak toe. Volgens Beirens handelde hij op eigen houtje, maar de rechtbank veegde die stelling van tafel.

“Onder druk en in opdracht van Kurt Beirens heeft hij de logbestanden bekeken. Hij heeft de bewuste mail op een USB-stick aan Beirens overhandigd in een Delhaize-winkel. Hij had geen enkel motief om op eigen houtje te handelen.”

In beroep?

Pieterjan Dens, advocaat van Kurt Beirens en Marleen Schillewaert-Vercruyce, gaat naar alle waarschijnlijkheid in de beroep. “Een dergelijk zware veroordeling hadden wij niet verwacht”, zegt hij. “Mijn cliënten zijn geschokt. De strafmaat komt zeer hard binnen. Maar we blijven strijdvaardig.”

Of het vonnis gevolgen heeft voor het schepenambt van Schillewaert-Vercruyce valt volgens meester Dens af te wachten. “Het vonnis is natuurlijk nog niet definitief, maar de oppositie zal er wellicht nu al garen van spinnen om mijn cliënte spreekwoordelijk naar de uitgang te dragen. We blijven erbij dat dit hele proces een politieke afrekening was.”

Politieke afrekening

Marleen De Soete reageert opgelucht op de vrijspraak. “Dit was een pure politieke afrekening en ik ben blij dat de nachtmerrie na meer dan zes jaar eindelijk voorbij is”, zegt ze.

“De impact op mijn gezin valt niet te onderschatten.” De Soete noemt het vonnis een zware dobber voor haar collega Marleen Schillewaert-Vercruyce. “We zijn al vier jaar goed aan het besturen en mijn partij zal een eventuele motie van wantrouwen ten aanzien van haar zeker niet ondersteunen.” (AFr)