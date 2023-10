Burgemeester Quickie komt terug, maar bestuurt Kortrijk in duo met “superschepen” Ruth Vandenberghe: “Samen zijn we sterke cocktail”

Een bewogen weekend. Tot in de late uurtjes werd gisterennacht overlegd naar aanleiding van het ontslag van vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. In de Beatrijszaal van het historische stadhuis van Kortrijk werd maandagochtend bekendgemaakt dat hij samen met “superschepen” Ruth Vandenberghe de stad zal besturen.

Ontslag als minister

Na acht jaar burgemeester te zijn van Kortrijk, nam Van Quickenborne in oktober 2020 afscheid om de regering van premier Alexander De Croo (Open Vld) te vervoegen. “We hebben crisissen doorstaan, straffeloosheid aangepakt, maar bij Justitie kan het elk moment gedaan zijn en dat is gebeurd vrijdagavond”, zegt de voormalige minister. Hij nam ontslag naar aanleiding van de fout rond het dossier van terrorist Abdesalem Lassoued.

Vincent Van Quickenborne keert nu na drie jaar terug als burgemeester. “Ruth heeft het vertrouwen gewonnen van de Kortrijkzaan en heeft volledig haar strepen verdiend. Het is niet mijn stijl om zomaar alles aan de kant te schuiven. We vormen een complementair team, beiden met onze eigen sterktes, en zullen als duo besturen waarbij Ruth zal optreden als een superschepen voor de stad met 16 bevoegdheden.”

Ruth als eerste schepen

De gewezen waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe wordt nu eerste schepen. Dat betekent dat Stephanie Demeyer, de volksschepen, een stap opzij moet zetten. Zij zal geen deel meer uitmaken van het schepencollege, ondanks haar hoger aantal voorkeurstemmen op andere schepen. “Dat kan gebeuren in de politiek. Het kan opeens keren, daar heb ik altijd rekening mee gehouden, maar met een hart voor Kortrijk gaan we verder. Ik geef niet op. Ik zal nog overal aanwezig zijn en blijf me inzetten voor jubilees en 100-jarigen. Mijn voormalige job neem ik opnieuw op, maar volgend jaar sta ik absoluut terug op de lijst.” Alle kabinetsleden blijven behouden.

Vandenberghe was naar eigen zeggen bij het horen van het ontslag enorm teleurgesteld. “Je zet je in voor drie jaar, je hebt veel plannen voor de toekomst, en dan komt zo’n nieuws binnen, maar na enkele goede gesprekken kwam een gedeelde visie voor ogen. Vincent en ik brengen onze kwaliteiten samen en kunnen zo een fantastische cocktail vormen. We zijn twee verschillende personen en besturen de stad met het beste van twee werelden.”

Reacties

Bij Vlaams Belang zijn ze minder opgetogen over de terugkeer van Van Quickenborne. “Als ons de afgelopen dagen één iets duidelijk is geworden, dan is het dat een terugkeer van Van Quickenborne niet gedragen wordt door de Kortrijkzanen”, zegt Wouter Vermeersch. “Zijn lokale partij Team Burgemeester zal bij de gemeenteraadsverkiezingen een electorale prijs betalen voor dit zoveelste opportunisme. Het draait in deze stadscoalitie overigens al lang niet meer om de inhoud maar wel om de postjes. Dat wordt nu opnieuw bevestigd.”

Benjamin Vandorpe, raadslid CD&V, werkte met zijn partij goed samen met Ruth Vandenberghe: “Hoe de posten verdeeld werden is de interne keuken van Team Burgemeester, waar wij net zoals de Kortrijkzaan, enkel vanaf de zijlijn naar kunnen kijken. Wel willen we Ruth uitdrukkelijk bedanken voor de inzet die ze de voorbije jaren als burgemeester voor Kortrijk getoond heeft. Ze was een heel benaderbare burgermoeder, waar we constructief mee konden samenwerken. We willen ook Stephanie bedanken voor het geleverde werk, en vinden het jammer dat we haar niet meer terug zullen zien in het Schepencollege, maar we waarderen dat ze terugkomt als collega binnen de gemeenteraad.”