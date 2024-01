Burgemeester Lies Laridon reageert op coalitie tussen Vooruit, N-VA en Idee: “Reactie uit angst voor goed beleid en gericht tegen personen”

Zaterdag werd in Diksmuide de nieuwe lijst Actie! voorgesteld. De lijst vormt een samenwerking tussen de partijen Vooruit, N-VA en Idee Diksmuide. En dat is niet meteen naar de zin van huidig burgemeester Lies Laridon.

“We hebben met Team8600 kennis genomen van het kartel, een coalitie tussen Vooruit, N-VA en Idee Diksmuide. Dit kartel is duidelijk vanuit een negatieve ingesteldheid een reactie uit angst voor het goed beleid dat gevoerd wordt en is ook een coalitie gericht tegen personen. In elk geval is het merkwaardig dat Idee Diksmuide meegaat in het discours van de oppositie, maar we rekenen er op dat het meerjarenplan, zoals door hen goedgekeurd, ook uitgevoerd wordt tot aan de verkiezingen”, aldus burgemeester Lies Laridon in een eerste reactie.

Positief engagement

Volgens Team8600 moet politiek een positief engagement zijn voor de inwoners van Diksmuide. “Een kartel uit een vorm van wrok en wraak is geen goede motivatie om de stad te besturen”, klinkt het verder. “Integendeel. Om beleid te voeren, moet je de inwoners net heel graag zien. Bovendien herhaalt de geschiedenis van het jaar 2000 zich. Toen werd PRO gevormd en werd het al snel duidelijk dat de sterke inhoudelijke tegenstellingen tussen de kartel-partners leidde tot intern geruzie en stilstand in het beleid… tot de gouverneur moest tussenkomen omdat de stad onbestuurbaar werd.”

“We roepen mensen met een positieve visie op Diksmuide uit om aan te sluiten bij Team8600, om samen de stad goed te besturen. Wij engageren ons om van Diksmuide verder een warme en bruisende stad te maken waar de verenigingen en mensen, die het in het leven moeilijk hebben, zich gewaardeerd en gesteund voelen. In elk geval engageren we ons om beleid te voeren, en indien nodig ook door crisissen te leiden tot aan de verkiezingen. Daarna is de keuze aan de kiezer”, besluit burgemeester Lies Laridon.