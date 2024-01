Idee, Vooruit en N-VA trekken onder ‘Actie!’ naar de verkiezingen in Diksmuide

Met de nieuwe lijst Actie! trekken N-VA, Vooruit en Idee samen naar de gemeenteraadsverkiezingen in Diksmuide. Actie! van en voor Diksmuide luidt hun slogan.

De voorstelling van deze nieuwe partij vond plaats op zaterdag 20 januari in Lampernisse bij Diksmuide. “Donderdag werd door de besturen van N-VA, Idee en Vooruit beslist om samen naar de kiezer te trekken. We vormen een lijst die veel meer wil zijn dan de optelsom van drie verschillende partijen. We voorzien daarom ook ruimte voor nieuwe onafhankelijke mensen, zodat we alle inwoners van Diksmuide goed kunnen vertegenwoordigen. We kozen voor deze formule omwille van een aantal, voor ons, heel belangrijke redenen”, aldus Koen Coupillie (N-VA). “We willen breken met de tradities uit het verleden en willen geen afspraken meer voor de verkiezingen, maar we stellen op vandaag heel open en duidelijk ons project voor. Wij willen heel transparant en op een heel andere manier gaan communiceren daarover.”

Kurt Vanlerberghe (Vooruit) gaf daarop meer uitleg over het ontstaan van deze nieuwe partij. “Deze samenwerking is ontstaan tijdens persoonlijke gesprekken in de voorbije jaren, waarbij we vaststelden dat we vaak dezelfde problemen zagen en ook dezelfde oplossing. Daardoor is het vertrouwen gegroeid en is de wil tot samenwerking er gekomen. Dit is geen anticoalitie: we willen het goede in Diksmuide behouden, maar er zijn toch een aantal domeinen waar het beter moet. Zo staan we wel sterk op vlak van sportinfrastructuur en scholen, maar verliezen we onze pluimen op vlak van winkelgebeuren.”

Drugs en overlast aanpakken

“Hoewel we ons programma nog verder uitwerken in de komende maanden kunnen we alvast enkele speerpunten meegeven. Drugs en overlast moeten aangepakt worden door zwaar in te zetten op preventie, overleg met scholen en horeca, het aanpakken van de overlast aan het station en het inzetten van een grotere politionele capaciteit. De kinderopvang moet ondersteund worden door subsidiëring en facilitering, desnoods door eigen organisatie.”

“Het doel is om perspectief te bieden aan jonge ouders en tweeverdieners, wat Diksmuide dan weer aantrekkelijk maakt en iedereen toelaat om te werken. We willen als stad vertrouwen schenken aan de jeugdverenigingen en ondersteunen waar kan met daarbij de zorg voor goede lokalen. Een volgend punt is terug energie in de economie pompen door grootschalige kleinhandel en bedrijven aan te trekken. Ook naar energie toe moet Diksmuide naar een ander niveau. Zo gaf de huidige legislatuur een vergunning voor windmolens in Nieuwkapelle voor onbepaalde duur en er kwamen tien kleine windmolens bij. We liggen in een windrijk gebied, terwijl er ook nog heel wat daken van zonnepanelen kunnen voorzien worden, dit moet ons toelaten om samen massaal te investeren in de opwekking van groene én goedkope energie.”

Nu nog apart, later als één

“Nog even meegeven dat de Actie!-fractie uit drie partijen bestaat die nationaal blijven bestaan en ook actief zullen zijn bij de Vlaamse en federale verkiezingen van juni. Deze legislatuur wordt dan ook nog apart uitgedaan. Vooruit en N-VA vanuit de oppositie, Idee Diksmuide houdt zich loyaal aan het bestuursakkoord. De bedoeling is lokaal één groep te worden en ook één fractie in de gemeenteraad: de Actie!-fractieé, besluit Kurt Vanlerberghe.

Het logo van Actie! bestaat uit drie golven onder elkaar met de kleuren geel, blauw en rood. De kleuren staan voor samenwerken op alle vlakken, van en voor Diksmuide.