Bernard Tournicourt is nieuwe voorzitter van STERK

Gewezen gemeenteraadslid Bernard Tournicourt (66) uit Dadizele is de nieuwe voorzitter van de meerderheidspartij STERK. Hij volgt Karen Baert op. Na de oprichting van STERK was ze vijf jaar voorzitter. “Vanuit ‘Nadenken, luisteren en werken’ wil ik graag een STERKe aanvoerder zijn van onze ploeg en al uitkijken naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober volgend jaar”, aldus de nieuwe voorzitter.

Met het komende verkiezingsjaar in het vooruitzicht, de combinatie van een actieve beroepscarrière met regelmatige verblijven in het buitenland en een gezinsleven als echtgenote en actieve mama van drie zonen gaf Karen aan de voorzitterszetel te willen doorgeven. Binnen het bestuur was er unanimiteit over de kandidaat: Bernard Tournicourt.

Geen onbekende

Bernard Tournicourt is geen onbekende in de gemeentepolitiek van Moorslede. Hij was voor Agelev (nu Groen) gemeenteraadslid van 1988 tot en met 1997. Van 2006 tot en met 2021 was Bernard voor het orthopedagogisch centrum Sint-Idesbald Roeselare coördinator van Ten Bunderen in Moorslede. Nu Bernard met pensioen is, wil hij iets terug doen voor de gemeenschap/burgers in Moorslede met zijn drie entiteiten (Moorslede, Slyps en Dadizele). “Bernard bood zichzelf aan om mee te werken aan een sterk verhaal”, zegt schepen Sherley Beernaert. Hij wil dit doen samen met de enthousiaste en gedreven groep STERK, onze schepenen/raadsleden en dit los van de traditionele politieke partijen waarbij heel wat sturing van bovenop komt. “We willen ons vooral verder focussen op onze bevoegdheden binnen de gemeenteraad en het bijzonder Comité voor de Sociale Dienst waarbij we tot op heden al heel wat mooie projecten gerealiseerd hebben, zoals de fietsstraten, de nieuwe kinderopvang Kidz Léon, nieuwe zitbanken, de verdere verledding van de openbare verlichting, de begraafplaatsen… Vanuit Nadenken, luisteren en werken wil ik graag een STERKe aanvoerder zijn van onze ploeg en al uitkijken naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2024”, aldus de nieuwe voorzitter.

Ambitie

“Van de zetelende mandatarissen doet iedereen volgend jaar weer mee”, gaat schepen Beernaert verder. “We hebben ondertussen ook enkele nieuwe mensen aan boord.” STERK telt vijf zetels, Visie zeven. De volgende gemeenteraadsverkiezingen is de lijst met het meest aantal zetels aan zet om een coalitie te vormen. “De ambitie is er om met STERK de grootste fractie te worden, maar het is nog altijd de kiezer die beslist”, besluit de schepen. (EDB)