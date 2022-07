Anzegemse politieke soap eindelijk ten einde: Johan Delrue vangt bot bij Raad van State

Na een half jaar is het nu ook bevestigd in een arrest van de Raad van State: voormalig schepen Johan Delrue (Samen Eén) is schepen-af.

De Anzegemse zakenman tekende beroep aan bij de Raad van State tegen de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen om zijn opvolger en partijgenoot Louis Degroote het schepenambt te laten uitvoeren zoals mondeling afgesproken in het begin van de lopende legislatuur.

Meer stemmen

Na een ‘Individuele constructieve motie van wantrouwen’ in december 2021 werd Delrue afgezet in de gemeenteraad omdat hij zijn afspraak niet nakwam om na drie jaar de schepensjerp door te geven aan Louis Degroote die iets meer stemmen haalde bij de jongste locale verkiezingen. Delrue wilde echter van geen wijken weten en probeerde via gerechtelijke stappen zijn gelijk te halen.

De Raad van State besloot nu dat de motie van wantrouwen om Delrue af te zetten als schepen rechtsgeldig is en dat betekent het einde van een langgerokken verhaal vermits zo goed als alle procedures uitgeput zijn.