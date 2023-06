Ann Deseintebein: “Banken sluiten hun deuren en bankautomaten verdwijnen, actie is nodig!”

Ichtegems oppositielid Ann Deseintebein pleit in een persnota voor geldautomaten in haar gemeente en kijkt daarvoor naar het stadsbestuur.

Iedereen in Ichtegem kent gemeenteraadslid Ann Deseintebein (Vooruit) als een pittige dame die vrank en vrij voor haar mening uitkomt en het College van Burgemeester en schepenen geregeld het vuur aan de schenen legt. Het is de opdracht van het lokaal bestuur om naar zijn inwoners te luisteren en daar waar nodig oplossingen aan te reiken. Zo ijvert Ann ervoor dat het gemeentebestuur in zee gaat met Batopin en ervoor zorgt dat deze één of meerdere geldautomaten plaatst in de gemeente. Dat laat het pittige raadslid weten in een persnota.

Ann Deseintebein maakt zich serieus zorgen. “Het is onze taak te luisteren naar de inwoners en voor hen te zorgen. Het is aan ons om te luisteren naar hun noden en zaken voor hen te voorzien”, schrijft ze in haar persnota.

Maar wat zijn de noden waar de Ichtegemnaren van wakker liggen? “Na een korte bevraging bij verschillende mensen blijkt dat ze wakker liggen van hun inkomen, hun werk, hun woning, de vele prijsstijgingen en hun gezondheid. Maar waar ze het meest van wakker liggen, is van hun portemonnee en hun geld”, duidt Ann.

Batopin

“Heel veel vraagtekens want zoals iedereen al lang heeft gemerkt, sluit de ene bank na de andere in onze gemeente zijn deuren, met als gevolg dat ook de Bancontactautomaten verdwijnen en de mensen hun geld niet meer kunnen afhalen”, steekt Ann van wal. Ze bracht dit onderwerp ook te berde op de gemeenteraad en tijdens haar presentatie verwees ze naar de cashpoints van Batopin in de buurgemeenten Torhout en Kortemark.

Batopin is een samenwerkingsinitiatief van een aantal grootbanken die instaan voor een netwerk van geldautomaten. “Op hun website kan je de regiokaart bekijken en zo zien waar ze momenteel al een aantal cashautomaten voorzien. Maar ik stelde ook vast dat er in onze regio een uitgestrekt gebied is, van Veurne tot Loppem en vanaf Oostende tot Alveringem, waar nog geen enkel cashautomaat in werd voorzien”, vervolgt Ann. “Het cashnetwerk van Batopin zegt dat ze rekening houden met de mensen, namelijk waar en hoe ze zich verplaatsen en waar ze cashgeld gebruiken. In ons geval gaat dat vooral over de supermarkt, de horeca en bij de lokale handelaars.”

Onderhandelingen bezig

“De voorwaarden om een cashpunt te hebben zijn: het vinden van een locatie, het aantal inwoners en de afstand tot het dichtstbijzijnde cashpunt. Voor elke inwoner van onze gemeente is de afstand minstens 5 km maar voor de meesten is dat het dubbele! Wij voldoen dus zeker aan de voorwaarden voor een cashautomaat”, besluit Ann Deseintebein.

In een reactie stelt burgemeester Lieven Cobbaert dat de algemeen directeur Dimitri Decock, zeer recent nog contact heeft gehad met Batopin. “Wij zijn aan het bekijken wat haalbaar en mogelijk is”, aldus Ichtegems burgervader Lieven Cobbaert (Liberaal 2018). “We kunnen immers niet zomaar een automaat neerpoten op om het even welke plaats. Het is belangrijk dat het veilig en centraal gelegen is.” (EV)