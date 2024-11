Advocaat Jean-Pierre Vande Maele zet nu de lijnen uit bij Inspraak.nu: “Ambities binnen de partij bijstellen”

De recente gemeenteraadsverkiezingen in Oostrozebeke waren een regelrechte catastrofe voor de enige oppositiepartij Inspraak.nu van kopvrouw Marleen Lefebre. Nochtans waren de verwachtingen hoog gespannen. Ondertussen zette Marleen een stap opzij en werd de verantwoordelijkheid doorgeschoven naar naar nieuwkomer en lijstduwer Jean Pierre Vande Maele, die 305 stemmen achter zijn naam kreeg.

Lijsttrekker Marleen Lefebre stak haar ambities niet onder stoelen of banken. Zij ambieerde heel duidelijk de burgemeesterssjerp en daar kwam ze ook duidelijk voor uit. Het mag gezegd dat Marleen er zes jaar hard voor gewerkt had, maar haar inspanningen werden absoluut niet beloond in het stemhokje. Integendeel, haar partij is zo goed als gehalveerd met zwaar stemmenverlies tot gevolg. Intussen trokken Marleen en nog enkele andere kopstukken hun conclusies. Marleen Lefebre, Davy Verhulst, Greet Desmet en Annelies Braekevelt doen de boeken dicht zodat de partij compleet onthoofd is. Alle verantwoordelijkheid voor de partij wordt nu doorgeschoven naar nieuwkomer en lijstduwer Jean Pierre Vande Maele, die 305 stemmen achter zijn naam kreeg.

CD&V signatuur

Jean-Pierre Vande Maele (69) uit de Palingstraat is aan zijn laatste jaar als beroepsadvocaat bezig. In de gemeente is hij goed gekend als lid van het kerkbestuur, lid van het schoolbestuur, lid van de landelijke Gilde en lid van Neos. Kortom, toch een man met enige ervaring en bekendheid in het dorp. “Dorpspolitiek is een gegeven dat mij altijd geboeid heeft. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was ik eigenlijk nog van plan om uit te pakken met een zuivere CD&V-lijst, maar ik werd serieus tegengewerkt van hogerhand om dat niet te doen.”

“Hoe ik dan bij de lijst van Inspraak.nu, een lijst die grotendeels uit N-VA’ers bestaat, ben beland? Toen de vraag kwam van Marleen Lefebre om aan te sluiten bij haar partij heb ik geen ogenblik geaarzeld. Marleen vertelde op zoek te zijn naar mensen met ervaring op de teller en dat hoopte ze bij mij te vinden. Ik moet bekennen dat ik bij de instap wel verrast was over de enorme kennis van Marleen en Davy Verhulst en het organisatietalent van Greet Desmet. Alleen moest ik onmiddellijk vaststellen dat men over het hoofd had gezien om de jeugd te betrekken bij de samenstelling van de verkiezingslijst. Door bepaalde leeftijdscategorieën niet op te nemen in de lijst is de partij volledig de mist ingegaan. De lijst van de burgemeester heeft wel de kaart van de jeugd getrokken en dat heeft hen geen windeieren gelegd.”

Verjonging

“Het ligt voor de hand dat Inspraak.nu een serieuze verjonging moet doorvoeren en daar wil ik sterk aan meewerken. Gezien mijn leeftijd moet ik geen ambities koesteren op lange termijn want dit wordt mijn laatste wapenfeit. Ik koester absoluut niet de ambities om een uitvoerend mandaat op te nemen. Aan twee zaken wil ik nog serieus meewerken. Namelijk de gemeente verder hervormen en moderniseren en de gemeente klaarstomen voor een fusie met een degelijke partner. Ik ben er zeker van dat een fusie met andere gemeenten niet weg te denken valt. Er wordt gemikt op entiteiten van 30.000 inwoners. Naar de toekomst toe is het ondenkbaar dat elke kleine gemeente alle verantwoordelijkheden die op hen afkomen alleen kunnen klaren. Er zullen naar de toekomst toe grotere samenwerkingsverbanden moeten gesmeed worden. Het komt er nu op aan om van Oostrozebeke een aantrekkelijke partner te maken voor een toekomstige fusie al sluit ik niet uit dat de gemeente een aantal functies en opdrachten best alleen kan uitvoeren zoals veiligheid, onderwijs en ontspanning.”

Nieuwe naam

We vroegen de nieuwe kopman van de partij Inspraak.nu of er naar de toekomst toe ook gezocht wordt naar een nieuwe naam. “Eén ding is zeker. Na deze harde klap moeten we onze ambities zeker bijstellen. Ik zal proberen om met mijn nieuwe ploeg op zoek te gaan naar een nieuw project. Een nieuwe naam is nog niet aan de orde. Eerst wil ik zien met welke mensen ik het zal moeten doen en welke ideeën er aangebracht worden. Ik zal hoe dan ook streven naar een overlegcultuur. Mensen spreken mensen. Vooraleer er nieuwe ideeën of projecten op stapel staan, moet er eerst overleg gebeuren met alle raadsleden vooraleer het punt in de gemeenteraad gebracht wordt.”