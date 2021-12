2022 wordt jaar van loslaten voor Rik Vanwildemeersch

Op 1 januari lopen de bevoegdheden van Rik Vanwildemeersch (CD&V) als schepen af. Rik was bevoegd voor plattelandsbeleid, groenbeleid, openbare werken, openbare verlichting en openbare gebouwen.

Rik is getrouwd met Inge Verhoest. Ze baten een landbouwbedrijf uit in de Grote Stadenstraat. Ze hebben twee kinderen Thomas en Laura. Verder is Rik ook nog voorzitter van de Landelijke Gilde. Hij kwam een eerste keer op in 1988. Sinds 2006 is hij gemeenteraadslid en de laatste negen jaren ook Schepen. “2022 wordt voor mij een beetje het jaar van het loslaten”, opent Rik. “Zo ruil ik mijn schepenambt in voor een plaatsje in de gemeenteraad. Ook als zelfstandig landbouwer komt er een omwenteling. Het akker- en tuinbouwgedeelte worden overgenomen door mijn zoon, wij blijven wel zelf instaan voor de varkens.”

Halverwege de legislatuur komt er nu dus een einde aan zijn periode als schepen. “Dat was zo afgesproken met de coalitie dat er halverwege een wissel zou komen. Partijgenoot Arne De Brabandere neemt nu die taken over. Zeggen dat ik het niet zal missen, zou een leugen zijn maar ik ben loyaal aan de coalitie. Vooral de contacten met de vele diensten ga ik missen, zowel bestuurlijk als in de uitwerking. Niet enkel het plannen maar ook op de baan zelf. Ik heb openbare werken altijd heel plezant gevonden omdat je ten dienste staat van de inwoners.”

“ Uiteraard heb je ook wel eens inwoners die klagen. Bij wegeniswerken is er namelijk altijd een zekere hinder, maar dat proberen we zo veel mogelijk te beperken. Je kunt nu eenmaal geen omelet maken zonder een ei te breken.”

Gitsbergstraat

Wanneer Rik terugblikt op de dossiers die de revue passeerden kiest hij resoluut voor de Gitsbergstraat. “Het heraanleggen van de Gitsbergstraat met de gescheiden fietspaden was een erg mooi project. Het was een dossier waaruit we veel geleerd hebben, mede door de samenwerking met de provincie. Er kwamen heel veel aspecten bij kijken. Ook de vernieuwingen van de begraafplaatsen zijn mijn stokpaardje. Het geeft voldoening als de mensen zeggen dat het een groene oase is, waar ze hun dierbaren kunnen herdenken.”

Rik zet nu wel een stapje terug maar blijft nog in de gemeenteraad. “Het is een andere beleving maar ik blijf de ploeg ondersteunen. Als schepen heb je de stuurknuppel vast en kun je allerlei beslissingen nemen. In de gemeenteraad is het eerder advies geven. Ik wist dit echter drie jaar geleden al, nu is het moment gekomen. Er komen nog een pak grote dossiers aan zoals het nieuwe circulatieplan in Gits en het nieuwe containerpark. Die werken zijn al in volle voorbereiding.”

In 2024 volgen nieuwe gemeenteraadsverkiezingen, voor het eerst zonder stemplicht. “Het zal een grote taak zijn van het bestuur om de mensen aan te zetten om hun stemrecht te benutten. Velen zeggen: doe maar verder, jullie zijn goed bezig. Maar die zullen ook moeten stemmen.”

“Zelf heb ik nog geen beslissing genomen of ik al dan niet zal opkomen. Er is een verjonging in de partij aan het komen en het is nog niet zeker of we onder dezelfde naam naar buiten zullen treden. Door de jaren heen is de politiek niet echt veranderd, al zijn de mensen wel assertiever geworden. Het wordt meer gevolgd op de sociale media en de reacties volgen veel sneller. Velen kijken voor hun eigen deur maar wij proberen het algemeen belang te dienen”, besluit Rik. (JT)