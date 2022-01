Ieperse burgemeester Emmily Talpe volgt Christof Dejaegher op als voorzitter van Westhoekoverleg

Emmily Talpe, burgemeester van Ieper en Vlaams Parlementslid voor Open VLD, werd zaterdagochtend aangesteld als voorzitter van Westhoekoverleg. Ze volgt de Poperingse burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) op die voorzitter was sinds januari 2019.

Het Westhoekoverleg is het overlegorgaan voor de 17 steden en gemeenten in de Westhoek. De Poperingse burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) trad sinds januari 2019 op als voorzitter van het Westhoekoverleg, maar geeft nu de fakkel door aan de Ieperse burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). De overdracht is een gevolg van de afspraken die hieromtrent werden gemaakt aan het begin van de huidige legislatuur in 2019.

Plattelandscongres

“De voorbije drie jaar loodste Christof Dejaegher het Westhoekoverleg doorheen een bijzondere periode”, klinkt het in een persbericht van het Westhoekoverleg. “De coronapandemie zorgde er immers voor dat het organiseren van overleg en samenwerking tussen achttien gemeenten een grote uitdaging vormde. Hij slaagde erin om de werking, waar de menselijke interactie tussen de burgemeesters, gedeputeerden en anderen van belang is, met een positieve insteek gaande te houden. In 2019 organiseerde Westhoekoverleg ook een succesvol ‘plattelandscongres’ in het Vlaams parlement. De inspanningen van Westhoekoverleg lagen wellicht mee aan de basis van het ‘Open Ruimtefonds’, dat landelijke gemeenten financieel meer compenseert. Christof werd deze voormiddag uitvoerig bedankt voor de afgelopen periode.”

Good practices

Emmily Talpe zal nu het voorzitterschap voor haar rekening voor de tweede helft van de legislatuur. “Ik ben bijzonder vereerd de volgende drie jaar voorzitter te zijn van Westhoekoverleg, toch hét kernplatform van de sterke traditie van de samenwerking die we hier in de Westhoek kennen. Ik ben enthousiast om op dat elan verder te gaan en samen met mijn collega-burgemeesters ambitieus de uitdagingen in onze regio aan te pakken. Ons maandelijks overleg is daarnaast het uitgelezen moment om als burgemeesters good practices met elkaar te delen. Ook dat versterkt onze regio”, aldus de nieuwe voorzitter, die ook al voorzitter is van de hulpverleningszone Westhoek. (TOGH)