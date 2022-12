Defensie investeert 37 miljoen euro in marinebasis van Zeebrugge

Defensie plant belangrijke investeringen in Zeebrugge. De fregatten en mijnenjagers worden vervangen door nieuwe en grotere schepen. Die vragen extra plaats in de Marinebasis. De renovatie en uitbreiding kosten 37 miljoen euro, de werken starten in 2025.

Defensie investeert de komende jaren massaal in haar kazernes en basissen. “Dat is ook logisch, want niet alleen wil Defensie een aantrekkelijke werkgever zijn met moderne en functionele infrastructuur, de vele nieuwe vaar-, vlieg- en voertuigen die de komende jaren zullen in gebruik genomen worden vragen extra plaats. Dit geldt zeker voor de basis Zeebrugge, waar belangrijke infrastructuurwerken gepland zijn”, stelt Kamerlid en defensie-watcher Jasper Pillen (Open VLD), die ook schepen is in Brugge. Hij ondervroeg hierover Minister van Defensie Ludivine Dedonder.

Militaire dok

De huidige vloot van de marine bestaat uit twee fregatten, vijf mijnenjagers en twee patrouilleschepen. “De fregatten worden tegen eind de jaren ’20 vervangen door twee nieuwe en langere schepen. De vijf mijnenjagers worden vervangen door zes nieuwe en grotere schepen. “Ik blijf overigens ook pleiten voor het aankopen van twee extra patrouilleschepen, naast een noodzakelijk derde fregat”, vervolgt het Kamerlid.

De Defensieminister antwoordde op de vraag van Jasper Pillen dat belangrijke werken aan het militaire dok worden voorbereid: “Het studiewerk wordt eerstdaags afgerond. Na 2025 zullen de werken dan worden uitgevoerd, ze zijn geraamd op 37 miljoen euro. De kades worden niet verlengd, zoals eerder werd gezegd, maar wel gerenoveerd met het oog op de komst van de nieuwe schepen.”

DEF-toren

Maar daar blijft het niet bij. Defensie heeft grote plannen met de basis. Enkele jaren geleden verrees de ABC-toren al in Zeebrugge, die onder andere de cruiseterminal huisvestigt. “Defensie wil een “DEF-toren” creëren op de basis, waar onder andere het MIK (het Maritieme Informatie Kruispunt, nu al in Zeebrugge) en het MOC (Maritime Operations Center, nu te Oostende) zouden inkomen.”

“Beide instanties monitoren onze wateren en garanderen de veiligheid op en de beveiliging van ons stuk Noordzee. Momenteel zijn die diensten erg klein behuisd, daarenboven verdienen zo’n belangrijke instanties moderne huisvesting met geïntegreerde systemen” meent Jasper Pillen. Als richtdatum noemde de Minister het jaar 2027”, aldus Jasper Pillen.