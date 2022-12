De drie werven van 2023: dit zijn de heetste hangijzers in West-Vlaanderen

Krijgen onze landbouwers weer wat ademruimte?

“Begrip, begrip. Tistèt geen begrip, hé!” Groenteteler Matthias Spriet uit Wingene had dit jaar maar dertien seconden nodig in Het Journaal om aan te kaarten dat het water veel landbouwers aan of zelfs boven de lippen staat. Vooral in West-Vlaanderen, de groenteschuur van België en zelfs Europa, is het sop vaak letterlijk de kool niet meer waard. De prijzen die groentetelers voor hun producten krijgen, zijn vaak zo laag dat sommigen hun oogsten niet meer binnenhaalden. Of kapotreden, zoals bloemkoolkweker Bart Vanneste uit Tielt deed.

Of 2023 onze landbouwers weer wat ademruimte zal geven, valt nog maar af te wachten. Traditioneel worden in februari de nieuwe contracten met de grote diepvriesbedrijven onderhandeld. Maar ook op andere vlakken kijken veel boeren met een bang hart uit naar volgend jaar. In januari wil Vlaams milieuminister Zuhal Demir (N-VA) een doorbraak forceren in het cruciale stikstofdossier. In het initiële plan zouden vier landbouwbedrijven in onze provincie moeten sluiten, maar na de verwerking van de 20.000 bezwaarschriften tegen het plan, staan de criteria daarvoor opnieuw op losse schroeven.

Ook het bemestingsverbod in natuurgebied en de uitstootreductie voor varkens- en pluimveebedrijven worden mogelijk nog bijgestuurd. Het wordt ook uitkijken naar een akkoord over het zevende mestactieplan. Dat boeren na 1 september niet meer zouden mogen oogsten, oogstte ook in onze provincie weinig bijval. “2023 wordt een soort kompasjaar voor de toekomst”, zegt Matthias D’Haese van het Algemeen Boerensyndicaat.

“Alle belangrijke landbouwdossiers lagen dit jaar open en krijgen in 2023 hopelijk een bestemming. Pas als alle puzzelstukjes op hun plaats vallen, komt er een einde aan de onzekerheid waar zoveel landbouwers nu mee zitten. Ik hoop vooral dat de politiek niet óver, maar mét de mensen zal spreken”, klinkt het.