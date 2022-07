Tieltse groenteteler vernielt bloemkooloogst door te lage verkoopprijs

Bart Vanneste (47), een groenteteler uit Tielt, besloot vrijdag om zijn volgroeide bloemkolen te vernietigen in plaats van de oogsten en verkopen. De reden? Donderdagavond kreeg hij een telefoontje van de afnemers, die lieten weten dat ze slechts de helft van de afgesproken prijs wilden betalen voor de kolen. En dat is lang niet voldoende om de kosten van de landbouwer te dekken om de groenten te oogsten.

Vrijdagmorgen besloot hij samen met zijn zoon het veld om te ploegen en zo de bloemkolen te vernietigen. “Liever dat dan ze met verlies verkopen. Ik ben het kotsbeu. De diepvriesgroentebedrijven breken hun woord keer op keer. De prijzen die ze voor onze producten betalen, zijn sowieso al nauwelijks hoger dan wat het ons kost om ze te telen, en dan gaan ze die nog eens halveren. Zo wil ik niet meer werken”, vertelt Bart Vanneste in De Standaard.

Geen perspectief

Een echte verrassing is deze actie niet in de West-Vlaamse landbouwkringen. Al maandenlang wordt er geprotesteerd tegen de stijgende kostprijzen en onwil van de diepvriesgroentebedrijven om de boeren verhoudingsgewijs meer te betalen voor hun oogst.

Ook Bart ziet de toekomst maar somber in. “Ik ben een teler van de derde generatie, maar ik stop ermee. Volgend jaar wil ik nog de helft produceren van wat ik normaal doe. Als dat niet lukt, doe ik de boeken toe. Mijn zoon en dochter willen het bedrijf verderzetten, maar ik wil het hen echt niet aandoen. Er is geen toekomst meer in de groenteteelt”, klinkt het.