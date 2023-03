175.000 euro erfgoedpremie voor renovatie van Westhoekacademie in Koksijde

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Minister Diependaele (N-VA) kent een erfgoedpremie van 175.000 euro toe voor de renovatie van de Westhoekacademie in de Veurnelaan in Koksijde.

De erfgoedpremie zal gebruikt worden voor de restauratie van de voorgevels en zijgevels en de gedeeltelijke restauratie van het interieur. In het gebouw, dat oorspronkelijk Home Edouard Pecher heette, zijn nu het Taf Wallet Cultureel centrum en de Westhoekacademie gevestigd. “Het iconische gebouw is een van de erfgoedparels van Koksijde. Dankzij deze Vlaamse steun zal het een belangrijke opfrisbeurt krijgen. Dat draagt bij tot het uitzicht en de uitstraling van onze kustgemeente. Het is daarom belangrijk dat Vlaanderen hierin blijft investeren”, zegt Jeroen Thieren, voorzitter van N-VA Koksijde-Oostduinkerke.

Dankzij deze standaardpremie van de Vlaamse overheid kunnen eigenaars van onroerend erfgoed via een eenvoudige procedure snel ondersteuning krijgen om hun erfgoed te onderhouden. Ook de gemeente Koksijde maakt nu gebruik van deze premie om het gebouw in goede conditie te houden.

Bijzondere geschiedenis

Het Home Edouard Pecher kent een bijzondere geschiedenis. Het gebouw werd vanaf 1938 gebouwd als vakantiekolonie voor kinderen aangesloten bij de Liberale Mutualiteiten. Het werd getekend door architect Michel Simon uit Trazignies. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het zowel door de Duitsers als door de geallieerden bezet. In 1950 volgde een uitbreiding naar ontwerp van architect Gaston De Bruycker uit De Panne en dat gebeurde voor een tweede maal in 1969. In 1996 werden de toenmalige activiteiten gestopt en kocht de gemeente Koksijde het gebouw op. (DM)