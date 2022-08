Zotte Lamkel Zé is de verfspuit die het kleurloze KVK nodig had

Once Upon a Time in the West… de ogen van alle voetballiefhebbers stonden deze week nogal gericht op West-Vlaanderen. Het was ook een beetje Once Upon a Time in de Westhoek, een heerlijk theaterstuk vol epiek, elektriek en humor – twee karakterkoppen die hun plaats in de geschiedenis zoeken. In deze ijskonijn Hans Vanaken en Lamkel Zé, zot konijn in de hedendaagse Belgische voetbalgeschiedenis.

Vanaken kon deze week zijn eindelijk-transfer naar het buitenland doorduwen. Na de soap ‘Prince Charles en de Milanese miljonairs’ nu een Britse serie ‘Hansie en de armzalige Hammers’. Want was het eerste bod van West Ham van 10 miljoen euro al een affront voor de tweevoudige Gouden Schoen, het tweede (nauwelijks een miljoentje meer) was dat nog meer. Geen kans dat Club daarvoor zou zwichten.

Maar wees gerust dat ze momenteel in Westkapelle op zoek naar een mogelijke vervanger wel al overuren draaien. De Engelsen hebben nog tijd tot 1 september. Desgevallend heeft Club voor die vervanger nog tot 6 september tijd, maar op 6 en 7 september begint de Champions League al. Vanaken is een modelwerknemer en “laat er zijn slaap niet voor”, weet zijn vader. Dan mag er nog zoveel elektriek op het verhaal zitten, velen denken – ook CDK indachtig – dat die transfer wel zal volgen. Wij twijfelen.

“Lamkel, Afrikaans voor ‘lont’, is een geschenk uit de hemel voor KVK”

Tweede hoofdrolspeler in ‘de Westhoek’ deze week: Lamkel Zé. Want altijd goed voor een stukje komisch theater. Dat verhaal verliep wat sneller: op enkele uren ‘verloste’ KV Kortrijk FC Antwerp van zijn ongeleid projectiel. Een bommetje. Voor nauwelijks 500.000 euro, puur sportief is het een koopje.

De Kameroener die naar het WK in Qatar wil, kan verschrikkelijk goed voetballen. Dat bewees hij in de 88 wedstrijden die hij al voor Antwerp speelde. Maar zó’n zot konijn had men in jaren niet meer meegemaakt op de Belgische voetbalvelden.

Google maar eens de 38 fratsen van Lamkel Zé bij Antwerp. Gewoon zot én zot van zichzelf – voor de Profvoetballer van het Jaar stemde hij drie keer op zichzelf. Maar ook timide, dat beweren dan weer zijn ouders. “Hij wil gewoon graag gezien zijn”, zei ooit Antwerp-voorzitter Paul Gheysens.

En de Antwerpfans zágen hem doodgraag, tot zelfs zij zijn fratsen beu waren. Maar die Lamkel (Afrikaans voor ‘lont’) , een vat vol vuurpijlen: het is een geschenk uit de hemel voor de fans van KVK, afgelopen seizoen dor grijs. Eindelijk kleur in KVK! En geen spatje maar een hele spuitbus.

“Le roi est là!”, tweette hij zelf al.

