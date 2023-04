‘Wanneer heeft Bart beet?’ Die vraag hangt groot aan de muur in onze redactie. Het gaat voor alle duidelijkheid niet over mij, maar over Bart Tommelein. De vier woorden staan op onze voorpagina van 19 oktober 2018, die nu uitvergroot de zaal hier wat kleur geeft.

In de cartoon op die front staat de burgemeester van Oostende afgebeeld met een hengel op het strand. Wanhopig probeert hij een tricolore sjerp uit zee te vissen. Naast het kleinood dobberen Dedecker en vier anderen ‘nieuwkomers’ die zich na de lokale verkiezingen wel al snel ‘kustburgemeester’ mochten noemen. Aan de voeten van Tommelein ligt een vis, die overduidelijk trekken vertoont van grote concurrent Johan Vande Lanotte…

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is officieel gestart

Bart Tommelein was toen een Vlaams minister met een missie: Oostende veroveren en ‘de sossen’ na jaren rood bestuur uit het stadhuis krijgen. De Open VLD’er verzoende uiteindelijk water en vuur (Groen & N-VA) en schepte na lang onderhandelen zijn sjerp uit de Noordzee. De titel van burgemeester noemt hij zijn allermooiste ooit, hij gaf er zelfs zijn ministerschap vervroegd voor op.

In 2024 wil de Oostendse burgervader nog eens vissen. En dat het hem menens is, maakt hij vandaag duidelijk. De vorige Vlaamse lijsttrekker van de blauwen zegt de nationale politiek vaarwel. Tommelein verlaat Brussel en concentreert zich op ‘de hoofdstad van onze kust’. Enerzijds verrassend, anderzijds niet. De ervaren politicus beseft meer dan wie ook dat zijn aas over anderhalf jaar goed genoeg zal moeten zijn.

Heel toevallig dook Melissa Depraetere deze week op in Oostende. De politica uit Harelbeke is de nieuwe West-Vlaamse grote vis bij Vooruit. Samen met heel wat rode politici deed ze er een rist huisbezoeken. Het toont aan dat de kiescampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 officieel gestart is. En de rode missie is in Oostende alvast duidelijk: de stad terugkapen.